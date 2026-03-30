El PP exige un fondo de compensación para las familias afectadas por los retrasos en dependencia

Beatriz Polledo - EUROPA PRESS

OVIEDO 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

La diputada regional del PP Beatriz Polledo, ha presentado este lunes una iniciativa parlamentaria en la que solicita al Gobierno asturiano un fondo de compensación para otorgar una indemnización económica, única por caso y exenta de tributación, para las familias afectadas por las demoras administrativas en la gestión de la dependencia. Polledo ha reclamado que se les indemnice en reconocimiento del "daño moral y material".

La iniciativa, una proposición no de ley, será debatida y votada en la sesión plenaria de este miércoles en la Junta General del Principado de Asturias.

Polledo ha hablado de un daño "irreversible y definitivo para muchos asturianos provocado por la gestión de la dependencia" por parte del Ejecutivo regional.

Ha lamentado que el Gobierno presidido por el socialista Adrián Barbón siga sin asumir ninguna responsabilidad después del "caos desatado y destapado con la tramitación de la dependencia, lo que supone una actitud inaceptable y vergonzosa".

La parlamentaria popular destacó que Asturias cerró 2025 con 1.245 personas fallecieron en lista de espera de la dependencia sin haber recibido la ayuda que necesitaban. "Estamos ante un fracaso de gestión que ha dejado a miles de familias desprotegidas, y hasta el propio dictamen del Observatorio sitúa en 7.764 personas la lista de espera efectiva en Asturias, un 15,51 por ciento por encima de la media nacional", añadió.

Polledo señaló que hay situaciones tan graves como el hecho de que al deterioro estructural de los últimos años en las listas de espera de la dependencia se ha añadido en paralelo, un caos provocado por la irresponsabilidad del Gobierno de Barbón con la implantación de la llamada Historia Social Única.

A este respecto, indicó que, en febrero, el Ejecutivo admitió que el plazo medio de tramitación había escalado hasta 451 días, cuando la ley fija un máximo de 180, y vinculó ese problema, entre otros factores, a los problemas derivados de la puesta en marcha de la herramienta informática.

"Conviene recordarlo: la historia social única fue presentada por el propio Gobierno como una plataforma para simplificar y agilizar la tramitación; la realidad es que su despliegue ha coincidido con un colapso que ha perjudicado de manera irreversible a miles de asturianos vulnerables y a sus familias", subrayó.

La iniciativa que defenderá el PP plantea, además del fondo de compensación, identificar de manera inmediata a las familias de las 1.245 personas fallecidas en 2025 mientras esperaban resolución o prestación en materia de dependencia, y habilitar un servicio de apoyo para acompañarlas en la tramitación correspondiente

Otro apartado incide en exigir, en el plazo de tres meses, un informe detallado sobre la casuística de estas demoras, las medidas correctivas adoptadas y el presupuesto asignado al fondo, junto con una revisión integral del sistema para situar a Asturias por debajo de la media nacional en listas de espera.

Polledo resaltó que "una sociedad seria no puede normalizar que una persona espere más de un año para una ayuda esencial, y un Gobierno no puede refugiarse en la burocracia cuando el resultado final es que los expedientes se cierran por fallecimiento en lugar de cerrarse por resolución", y agregó que "si hubo familias que sostuvieron solas lo que el sistema debía haber cubierto, tiene que haber reparación". "Poner a las familias en el centro, reconocer el daño y obligar al Gobierno de Barbón a responder es el objetivo", concluyó.