El PP exige "más ambición" para transformar el empleo en Asturias y carga contra la nueva ley del Sepepa

El diputado del PP en la Junta, Andrés Ruiz. - EUROPA PRESS

OVIEDO 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

El diputado del PP en la Junta General del Principado de Asturias Andrés Ruiz, ha criticado este miércoles el proyecto de ley del Servicio Público de Empleo de Asturias (Sepepa) al entender que no responde de manera "suficiente" a los problemas del mercado laboral y ha pedido "más ambición" en la norma.

En una rueda de prensa, el parlamentario 'popular' ha asegurado que, tal y como está planteada, esta ley no servirá para transformar el mercado laboral asturiano. Además, "olvida" el papel "fundamental" de ayuntamientos y entidades locales, evidencia el "fracaso" del Gobierno al intentar coordinar la formación profesional con las políticas de empleo y, tal y como está planteada, "parece una ley de ordenación del ente público".

Para tratar de mejorar la norma en el trámite parlamentario --la ley se registró ya en el parlamento y se espera que las comparecencias comiencen a finales de septiembre--, el PP ha defendido una serie de enmiendas con el objetivo de que la ley salga adelante con el máximo consenso posible.

Las enmiendas parciales planteadas por el PP van dirigidas a lograr una ley "más ambiciosa", que ponga en el centro a los trabajadores, las empresas, los autónomos y los estudiantes. También van encaminadas a conectar la formación y el empleo, facilitar la retención del talento, favorecer la empleabilidad de los jóvenes, tener en cuenta las necesidades de las empresas y reconocer el papel de los ayuntamientos. * CRITICA LA "EUFORIA DESBORDANTE" DE BARBÓN CON EL MERCADO LABORAL

Durante su intervención, Ruiz ha cargado contra la "euforia desbordante" que a su juicio exhibió el presidente Adrián Barbón cuando hizo balance de sus siete años de Gobierno. En aquella rueda de prensa, Barbón destacó los datos de evolución del desempleo y el incremento en el número de cotizantes en Asturias.

Para el PP, sin embargo, el mercado laboral asturiano "muestra síntomas evidentes de fatiga y problemas estructurales que siguen sin resolverse", por lo que no se justifica "de ninguna manera" el discurso de Barbón.

El diputado ha remarcado que, si bien en Asturias actualmente hay 48.172 parados registrados, si se analiza el paro efectivo, la cifra se sitúa en torno a las 61.000 personas, teniendo en cuenta a los demandantes de empleo no ocupados, a quienes tienen disponibilidad limitada y a las personas que todavía permanecen en ERTE.

"La realidad del mercado laboral asturiano es bastante más compleja que la fotografía que el Gobierno quiere trasladar, y atiende también al maquillaje que Sánchez ha impuesto sobre las cifras reales de paro", ha asegurado. Ruiz ha puesto el foco también en la tasa de actividad de Asturias, que sigue siendo baja y llega al 52 por ciento.