El PP exige al Principado que abra las estaciones de esquí

OVIEDO, 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los diputados regionales del PP Beatriz Polledo y José Manuel Felgueres, acompañados del Portavoz Municipal del PP de Lena, Fernando Secades, se han reunido este sábado con responsables de clubes de Pajares y usuarios de la estación. Desde allí han enviado al Gobierno de Asturias el mensaje de que las estaciones de esquí asturianas no pueden seguir cerradas.

"La situación ya es insostenible", han indicado. A punto de finalizar diciembre, los responsables del PP señalan que las estaciones asturianas ya han perdido este año el Puente de la Constitución y las Navidades.

"Si se pierde también la semana de Reyes y se contabilizan estas pérdidas unida a las que ya sufrieron por tener que cerrar muy pronto la temporada pasada por la pandemia, se estima que las pérdidas de todo el sector ligado a las Estaciones asturianas este año pueden alcanzar el 1.000.000 euros, es decir, estaríamos hablando de perder casi el 50 % de los ingresos de toda la temporada", han advertido.

Han recordado que alrededor de las estaciones existe un tejido empresarial y profesional extenso, que vive directa o indirectamente de la actividad en los complejos, como hoteles, restaurantes, tiendas o escuelas.

"Las dos estaciones asturianas disponen de suficiente acumulación de nieve y por eso no se entiende que, a estas alturas, el Gobierno asturiano no haya puesto en marcha las medidas concretas que permitan tener abiertas las estaciones", han señalado. Según el PP no existe razón alguna para mantener las estaciones cerradas.