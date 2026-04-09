El PP exige una "reforma urgente" del centro de Sograndio, "símbolo del abandono del Gobierno de Barbón"

Los diputados del PP, Manuel Cifuentes y José Agustín Cuervas-Mons. - PP

OVIEDO 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

El diputado regional del Partido Popular Manuel Cifuentes ha exigido este jueves la reforma "urgente" del centro de menores de Sograndio, un centro que ha indicado es "un símbolo del abandono del Gobierno de Barbón". El parlamentario que lo que está ocurriendo en el Centro de Responsabilidad Penal de Menores de Sograndio "no admite ni excusas, ni silencios, ni más propaganda".

A las puertas del Centro, Cifuentes denunció que "el Gobierno del Principado lleva años tratando de ocultar: el abandono absoluto de este centro". Asimismo, añadió que "la situación es consecuencia directa de años de dejadez, de mala gestión y de una alarmante falta de control," señalando como responsables políticos al presidente del Principado, Adrián Barbón, y al consejero de Justicia, Guillermo Peláez.

Recordó el diputado del PP que el centro de Sograndio es un centro público, responsabilidad directa del Gobierno autonómico, gestionado por la Viceconsejería de Justicia, en el que trabajan en torno a 80 profesionales, además de servicios externos esenciales como seguridad, limpieza o comedor.

"La misión de este centro es clara: la reeducación y la reinserción de menores internados por una resolución judicial. Lamentablemente, la realidad es otra muy distinta: en estos momentos, Sograndio está más cerca de ser una escuela de delincuencia que un espacio de reinserción", dijo Cifuentes.

Ha indicado el parlamentario 'popular' que con la nueva dirección del centro "todo sigue igual o incluso peor". "Las denuncias continúan, las reclamaciones se repiten y el caos se cronifica," señaló.

A juicio del diputado popular, "a esta situación no se llega por casualidad sino por abandono. La falta de voluntad política se comprueba en los sucesivos presupuestos del Gobierno de Barbón". En este sentido, Cifuentes calificó los datos de "escandalosos" y recordó que en 2019 se presupuestaron 4.500 euros y no se ejecutó ni un solo euro; en 2020 se destinaron 3.000 euros y apenas se ejecutaron 180 euros, un 6%; en 2021 se presupuestaron nuevamente 3.000 euros y tampoco se ejecutó nada; y en 2025 se asignaron 100.000 euros para reparar el centro, sin que se gastara un solo euro.

Así han solicitado al Ejecutivo autonómico que "deje de esconderse y que asuma responsabilidades". Exigen al Principado presentar un plan serio, una reforma integral real y urgente, para que esta instalación esté a la altura de la función que se desarrolla en ella.