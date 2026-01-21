PP y Foro critican la ausencia de Barbón en el Pleno extraordinario sobre financiación autonómica

Un momento de la votación de las enmiendas al Presupuesto de 2026. - CAPTURA WEB JGPA

OVIEDO 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

El PP y Foro han criticado la ausencia del Presidente del Principado, Adrián Barbón, en el Pleno extraordinario fijado para el 30 de enero y propuesto por PP y Foro para hablar de la propuesta del modelo de Financiación. El diputado del PP, Luis Venta, se ha preguntado "qué tiene que pasar en Asturias para que Barbón de explicaciones" y ha acusado al presidente de "escapismo" y de "bunquerizarse en el palacio de Presidencia".

PP y Vox se manifestaban así tras conocer que el Gobierno ha elegido que sea el consejero de Hacienda, Guillermo Peláez, quien comparezca en el Pleno extraordinario para fijar la postura del Ejecutivo.

Según Venta Cueli Barbón todavía "no ha dado explicaciones más allá de decir que defenderá a Asturias" y ha criticado que de nuevo niega las explicaciones a todos los asturianos.

Venta Cueli se ha preguntado que "tiene que pasar en Asturias para que Barbón de explicaciones a todos los asturianos" y ha incidido en que ahora mismo el foco e interés para todos los asturianos es el pacto "a la catalana" del Gobierno de Sánchez.

En la misma línea el diputado del Grupo Mixto por Foro, Adrián Pumares ha incidido en que "es una mala noticia" que no comparezca Barbón.

"Vuelvo a decir lo que he dicho en las ocasiones anteriores: Asturias se enfrenta a un reto mayúsculo como es el de la reforma del sistema de financiación autonómica y lo hace con un presidente ausente, con un presidente que no quiere comparecer en sede parlamentaria, con un presidente que no quiere dar explicaciones", dijo.

Desde Vox, Carolina López, ha considerado este Pleno una "continuación de la reunión que se ha mantenido este martes sobre la financiación autonómica", y en el que a su juicio se verá "cómo el bipartidismo se ha mantenido en el país".

"Para Vox el problema de la financiación autonómica es el propio sistema de financiación que lo único que ha servido a lo largo de todos estos años es a intercambiar y poder a los diferentes partidos políticos, pero no para velar por garantizar los servicios públicos ni mejorar la vida de ningún español", dijo López.

La comparecencia del Presidente no es el único punto del orden del día del Pleno. El PP también presentará una PNL sobre el acuerdo de la UE con Mercosur y la petición de reprobación del consejero de Hacienda, Guillermo Peláez.

POSTURA DE LA IZQUIERDA

La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Dolores Carcedo, ha incidido en que es el Gobierno quien decide quien comparece en el Pleno y en este caso será el consejero de Hacienda, Guillermo Peláez quien comparezca.

Ha recordado que este mismo martes se celebró la reunión de la Mesa de Financiación donde los grupos han intercambiado opinión sobre ese asunto y han dejado patentes sus posiciones.

Desde IU-Convocatoria por Asturies, Xabel Vegas El portavoz de Convocatoria por Asturies, Xabel Vegas, reprochó al PP su "estrategia de tierra quemada" en materia de financiación, toda vez que los conservadores están planteando que el Gobierno de Asturias ni siquiera se siente a negociar.

Preguntado por la idoneidad de que sea el Consejero de Hacienda, Guillermo Peláez, y no el Presidente quien comparezca en el Pleno, Vegas ha defendido la decisión. "Es el que maneja los datos, precisamente, los datos técnicos sobre ese nuevo modelo de financiación", ha explicado, añadiendo que son datos "enormemente complejos" y que, por tanto, "la persona adecuada precisamente para comparecer es el consejero de Hacienda".

Por otra parte Vegas consideró "absolutamente paradójica" la proposición contra el tratado de Mercosur y aseguró que su grupo es el único que garantiza el voto en contra de ese acuerdo en todas las instituciones.

El portavoz de Convocatoria criticó "la nueva posición del PP" plasmada en una proposición no de ley que se discutirá en la Junta y que supone "una clara incongruencia respecto a lo defendido por los populares a lo largo de varias décadas en las instituciones europeas y españolas".

Así, para el diputado, la iniciativa de los conservadores es "absolutamente paradójica", "que brilla por su incoherencia". Así, Vegas ha recordado que el PP lleva apoyando "todos los tratados de libre comercio e incluso en declaraciones previas apoyando también Mercosur desde hace mucho tiempo".

La diputada del Grupo Mixto, Covadonga Tomé ha sido muy crítica con los proponentes del Pleno, PP y Foro y ha asegurado que el pleno extraordinario convocado "es una absoluta pérdida de tiempo y no aporta absolutamente nada".

Así, ha indicado que sobre el modelo de financiación ya una mesa política en la que se habla expresamente del tema y además se reunió este martes. Así mismo ha indicado que PP y Foro aprovechan para presentar una PNL también sobre Mercosur, "evidentemente redactada en Génova y para blanquear su propia postura como partido".

"Han firmado siempre todos los acuerdos en Europa y ahora de repente quieren quedar bien aquí con el medio rural haciendo ver que están en contra de la firma del tratado de Mercosur. Es una postura absolutamente hipócrita y aprovechan este pleno para blanquear su postura probablemente siguiendo las directrices de Génova", dijo Tomé.