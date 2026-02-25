PP y Foro denuncian la "rebeldía" de Monteserín y la estrategia del PSOE para obstaculizar informes de fiscalización

Los diputados Adrián Pumarez (Foro Asturias) y José Agustín Cuervas-Mons (PP) durante la rueda de prensa de este miércoles. - PP ASTURIAS

OVIEDO, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El diputado del PP en la Junta General, José Agustín Cuervas-Mons, y el diputado de Foro Asturias, Adrián Pumares, han criticado este miércoles la decisión de la alcaldesa de Avilés, Mariví Monteserín (PSOE), de no acudir al Parlamento autonómico para explicar el informe de fiscalización de la Sindicatura de Cuentas sobre el Ayuntamiento de Avilés correspondiente a 2022.

En ruega de prensa, Cuervas-Mons ha calificado de "anómala" la situación y ha asegurado que es "la primera vez que un sujeto fiscalizado se niega a comparecer ante una comisión parlamentaria". Según ha explicado, la comisión estaba prevista inicialmente para el 18 de febrero y fue aplazada por solicitud de la propia alcaldesa, que alegó problemas de agenda y propuso como nueva fecha el 27 de febrero. Sin embargo, "ayer mismo comunicó que declinaba la invitación", ha añadido el diputado del PP, calificando la decisión de "falta de respeto" al Parlamento asturiano, a la Sindicatura de Cuentas y a ciudadanía.

Cuervas-Mons ha advertido de que Monteserín "se sitúa en una posición de rebeldía institucional" y sostiene que la negativa a comparecer "resulta especialmente grave" al tratarse de la alcaldesa del tercer municipio de Asturias y miembro de la Junta de Gobierno de la FEMP. Según ha indicado, el informe de la Sindicatura "pone de manifiesto un descontrol general en la gestión municipal, con deficiencias en personal y contratación pública".

Por su parte, el portavoz parlamentario de Foro, Adrián Pumares, ha vinculado los hechos a "una estrategia política del PSOE para obstaculizar y minimizar la labor fiscalizadora de la Sindicatura de Cuentas". Ha asegurado que pretenden "restar importancia a los informes que cuestionan su gestión, tanto en la Sindicatura como en la Inspección General de Servicios".

Pumares ha instado a la regidora a "recapacitar" y comparecer en la Junta Genera. "Socavar el crédito de las instituciones es un camino peligroso", ha advertido.