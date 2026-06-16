PP y Foro exigen una estrategia ferroviaria propia ante la situación "calamitosa" de la red asturiana

Los portavoces parlamentarios de Foro Asturias y PP, Adrián Pumares y Álvaro Queipo, este martes en rueda de prensa. - PP ASTURIAS

OVIEDO, 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portavoz parlamentario del PP de Asturias, Álvaro Queipo, y el portavoz de Foro Asturias, Adrián Pumares, han presentado este martes una Proposición no de Ley (PNL) conjunta para su debate en el próximo Pleno que insta al Consejo de Gobierno a iniciar los trámites para elaborar una estrategia ferroviaria para Asturias que analice el conjunto de la red, determine prioridades y sirva de base para negociar un convenio de inversiones con el Estado que posibilite la asunción de las transferencias del ancho métrico.

La iniciativa parlamentaria consta de nueve puntos para poner fin a la situación "calamitosa" e "insostenible" que vive la red. En la propuesta solicitan al Ejecutivo autonómico la definición de programas decenales de inversión dirigidos a la modernización progresiva de la red, priorizando las actuaciones que redunden en la reducción de los tiempos de viaje, la mejora de las frecuencias, la fiabilidad y la puntualidad.

Para asegurar su cumplimiento, PP y Foro proponen instar al Estado a firmar un convenio marco de inversiones ferroviarias con un horizonte temporal de 20 años, que contemple un calendario y compromisos presupuestarios proporcionados para ambas administraciones. En este sentido, plantean que se prevea una dotación específica en los presupuestos autonómicos vinculada a dicha estrategia.

PROYECTOS CONCRETOS EN GIJÓN, CABUEÑES, ZALIA Y EL AEROPUERTO

La propuesta de los 'populares' y de Foro Asturias hace referencia también a demandas de infraestructuras específicas para la región. El texto insta al Gobierno central a realizar los estudios necesarios para asegurar la llegada de los servicios de ancho métrico a la Plaza de Europa de Gijón, así como la prolongación de las líneas hasta el entorno hospitalario de Cabueñes, evaluando tanto la opción de ancho ibérico como la continuidad del ancho métrico.

La iniciativa reclama incorporar a la estrategia regional el estudio de la conexión ferroviaria de la Zona de Actividades Logísticas e Industriales de Asturias (Zalia) con la red asturiana para potenciar el tráfico de mercancías. De igual modo, solicitan analizar la viabilidad y las alternativas de un acceso ferroviario al Aeropuerto de Asturias, en consonancia con la evolución de sus tráficos de viajeros y el desarrollo logístico de su entorno.

En una rueda de prensa conjunta en la Junta General, Queipo y Pumares han señalado que la red ferroviaria asturiana presenta "déficits históricos de inversión" que han mermado su competitividad.

"Asturias no puede seguir esperando a que otros dicten cuál es su política ferroviaria", ha destacado Queipo, a lo que ha añadido: "El Estado nos ha abandonado, no tiene a Asturias en sus prioridades".

El líder de la oposición ha apoyado sus críticas en los datos oficiales de incidencias del pasado mes de mayo, periodo en el que la red ferroviaria asturiana registró un total de 335 retrasos superiores a los 15 minutos y 306 supresiones de líneas que han terminado por afectar a 807 servicios. Según ha denunciado Queipo, esta estadística revela que se han producido más de 25 servicios diarios afectados, lo que demuestra un escenario que "no se sostiene".

"Tal parece que la estrategia que está siguiendo el PSOE, tanto en Asturias como en España, es que haya cada vez menos demanda, porque si tenemos un ferrocarril que no nos lleva donde queremos, va a implicar que haya cada vez menos demanda. Así se tiene además la excusa perfecta para invertir menos, para no mejorar la red y para cerrar líneas", ha añadido Pumares.

A preguntas de los periodistas, han advertido de que es una "irresponsabilidad" asumir competencias en materia ferroviaria sin una estrategia previa. "Hay que ser serios en este debate", han reclamado, antes de tildar de "irresponsabilidad" una asunción de competencias cuando "ni siquiera saben qué quiere hacer con el ferrocarril".

"Esta es nuestra estrategia de gobierno, aunque sabemos que esto no lo va a hacer el actual gobierno", ha apuntado Queipo. Los portavoces parlamentarios han vinculado esta iniciativa al acuerdo que suscribieron hace algo más de un año y han defendido que este documento constituye el eje de una "alternativa real de gobierno" en Asturias.

Aunque han evitado detallar fórmulas sobre una posible coalición electoral o nombres propios para un futuro ejecutivo asturiano, Pumares ha manifestado abiertamente su preferencia por que Álvaro Queipo sea el próximo presidente del Principado para propiciar un cambio que el presidente del PP asturiano defiende "por higiene democrática" frente al actual modelo del presidente socialista Adrián Barbón.