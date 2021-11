PP insta al Principado a tomar el control político del programa 'Mi Barrio' o acude a la Sindicatura de Cuentas

GIJÓN, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Gijón y diputado regional, Pablo González, ha avanzado que llevará a la Junta General del Principado de Asturias (JGPA) interpelar al Gobierno local para que tome "control político" sobre el "fracaso" del programa 'Mi Barrio', del Ayuntamiento gijonés, ante el "escándalo mayúsculo" de que el dinero no haya llegado a los pequeños comercios, sino que quedara en los bancos.

Así lo ha indicado en el barrio de la Arena durante su visita a comerciantes, a los que ve preciso proteger después de un año muy duro a causa de la pandemia de la COVID-19 y las restricciones sanitarias, y para los que el PP lanza una campaña de apoyo.

González ha incidido en que el objetivo es que se asuman responsabilidades, se reconozcan errores y que estos no se vuelvan a repetir. De lo contrario, si se sigue "engañando" y "ocultando" información, pedirán acudir a la Sindicatura de Cuentas. Sobre esto, ha explicado que la Sindicatura puede auditar cualquier programa municipal a petición del Parlamento asturiano.

Unido a ello, ha lamentado que hay muchos partidos que dan muchas voces y desde una superioridad moral de pensar que siguen gobernando, como es el caso para el dirigente 'popular' de Foro, ejercen el "monopolio del grito, del no y del enfrentamiento". Y aunque ha reconocido que Foro tiene razón en algunas cosas, la cuestión es, a su parecer, aportar soluciones a los gijoneses.

Por ello interpelarán al Principado, ya que en torno a un 80 por ciento de los programas gestionados por el Ayuntamiento son de ámbito autonómico delegados a Gijón.

A su juicio, el Principado no puede hacer oídos sordos y mirar para otro lado en este caso. Ha insistido en que tome el control político de la situación, a lo que ha remarcado que no puede ser que el Ayuntamiento no dé explicaciones de la gestión de un millón de euros sin que acabe en el pequeño comercio, que era el destinatario. Según él, la Dirección General de Comercio y la Consejería de Derechos Sociales deberían pedir explicaciones al Consistorio.

Cabe recordar que este programa vino a sustituir a la Renta Social municipal implantada por el anterior Gobierno de Foro, de ayudas directas a familias más vulnerables. No obstante, en lugar de darles el dinero a través de una tarjeta de compras, se les ingresó el dinero en cuenta. En algunos, al estar en números rojos, se quedó el dinero el banco para saldar cuentas.

González, asimismo, ha contrapuesto este programa con la batería de medidas propuestas por su partido para favorecer al pequeño comercio. Entre estas, está llevar a cabo un plan de digitalización del comercio local, reducir la burocracia y que sirva una "mera" declaración responsable y rebajas en IRPF, tasas e impuestos.

También ha señalado que lo que más preocupa al PP es que los comercios que cierran sus puertas, no las vuelven a abrir, por lo que ha visto importante facilitar el relevo generacional. De igual modo, el PP defiende una tarifa plana de autónomos que se extienda en el tiempo y amplíe reducciones.