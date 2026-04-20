El PP lamenta que el nuevo Colegio de Educación Especial de Montecerrao se quede pequeño antes de construirse

La diputada regional del PP, Gloria García, junto a representantes del AMPA del Colegio de Latores. - PP

OVIEDO 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

La diputada regional del PP, Gloria García, portavoz de Educación, junto a representantes del AMPA del Colegio de Latores, ha advertido este lunes de que el nuevo Colegio de Educación Especial de Montecerrao se haya quedado pequeño incluso antes de la finalización de su construcción.

"Desde hace tiempo, en el PP venimos advirtiendo de que el colegio de Montecerrao se quedaba pequeño. Hablamos de un edifico de nueva construcción, las explicaciones ofrecidas hasta la fecha por parte de la Consejería de Educación responden únicamente a la necesidad de subsanar errores previos", subraya.

En este sentido, García señala que la propia consejera de Educación, Eva Ledo, ha terminado reconociendo que el colegio nace pequeño: "Ahora quieren justificar la falta de capacidad del nuevo colegio de Montecerrao con múltiples disculpas, pero ninguna creíble", sostiene.

"Hablamos de un proyecto de 2017, que se presentó como un macrocentro y que finalmente ha terminado siendo una infraestructura claramente insuficiente. Estamos ante un absoluto despropósito, fruto de una planificación que ha sido cuanto menos, deficiente," sentenció.

"La consejera Eva Ledo no puede escudarse en procesos heredados, ya que antes de su nombramiento como consejera llevaba años desempeñando cargos de dirección general. Del mismo modo, el director de Infraestructuras tampoco se encuentra ante una situación desconocida", explica García.

La diputada popular ha mostrado su desconfianza en el cumplimiento de los plazos: "Dicen que el colegio de Montecerrao se inaugurará antes de que finalice la legislatura, pero nos tememos que lo que ocurra es que vayan a hacerse la foto con un fin electoralista, al que ya nos tienen acostumbrados, y no que el centro esté realmente en funcionamiento".

Gloria García ha anunciado que el PP registró en la Junta General una proposición no de ley para instar al Gobierno de Asturias a que tras la puesta en funcionamiento del Colegio de Educación Especial de Montecerrao, el CEE de Latores se mantenga como centro educativo destinado a impartir programas para la Transición de la Vida Adulta y se implante en él un CAI (Centro de Apoyo a la Integración).