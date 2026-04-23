El PP logra apoyo parlamentario para colocar desfibriladores en el descenso del Sella

Archivo - La diputada del PP de Asturias Sandra Camino durante la defensa de una iniciativa en un Pleno de la JGPA. - PP ASTURIAS - Archivo

OVIEDO, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario Popular ha logrado este jueves el respaldo de los grupos en la Junta General para aprobar una proposición no de ley (PNL) que insta al Gobierno del Principado a instalar desfibriladores externos automáticos (DEA) en puntos estratégicos del descenso del Sella, con el objetivo de reforzar la seguridad en uno de los principales reclamos turísticos de Asturias.

En este contexto, el PP plantea la instalación de desfibriladores en puntos concretos del recorrido como Toraño, Fríes o Triongo, entre otros, donde se concentran paradas prolongadas y alta afluencia de usuarios, al considerar que una intervención rápida en caso de parada cardiorrespiratoria puede resultar "determinante" para salvar vidas.

La diputada Sandra Camino ha explicado que la propuesta está alineada con las políticas de espacios cardioprotegidos ya existentes en el Principado, proponiendo además extender este modelo al entorno del Sella durante la temporada de mayor actividad.

La iniciativa incluye la formación de personal vinculado al turismo activo y otros colectivos presentes en la zona para el uso de estos dispositivos, al considerar que su eficacia depende también de la capacitación de los usuarios.

El PP ha enmarcado la propuesta en una medida de prevención y seguridad, defendiendo que no busca cuestionar el trabajo de los servicios de emergencia, sino "reforzarlo" y reducir los tiempos de respuesta ante posibles incidencias en un entorno de difícil acceso sanitario inmediato.

La PNL ha sido aprobada con amplio respaldo parlamentario, en una votación en la que todos los grupos han coincidido en la necesidad de reforzar la seguridad en espacios de gran concentración turística, pese a las diferencias sobre su eficacia operativa en el entorno del Sella.

Desde el Grupo Socialista, la diputada Lidia Fernández ha subrayado que Asturias ya dispone de una red de desfibriladores externos y que la medida debe integrarse en una planificación pública más amplia, además de advertir de la necesidad de garantizar mantenimiento, formación y criterios técnicos en su implantación.

La portavoz de Vox, Carolina López, ha defendido la propuesta como una medida "práctica, razonable y de bajo coste", destacando su valor preventivo en eventos de alta afluencia turística y su contribución a la seguridad sanitaria sin afectar a la actividad económica del descenso.

El portavoz de Convocatoria por Asturies, Xabel Vegas, ha mostrado apoyo a la PNL pese a las "dudas técnicas" sobre su utilidad en el Sella, y ha planteado su posible valor como experiencia piloto. Ha advertido, no obstante, del riesgo de generar una "falsa sensación de seguridad" en este tipo de dispositivos en entornos fluviales.

La diputada del Grupo Mixto, Covadonga Tomé, ha cuestionado la iniciativa al considerar que la red sanitaria actual ya da respuesta suficiente en la zona, con atención primaria, recursos hospitalarios, helicóptero medicalizado y dispositivos de emergencia. Ha señalado además dudas sobre la eficacia real de los desfibriladores en un entorno dinámico como el río, aunque ha mostrado su apoyo a la iniciativa por su "escaso impacto real".