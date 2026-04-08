El PP muestra su "profunda preocupación" por la modificación del decreto que regula los chiringuitos en el litoral

La diputada del PP, Sandra Camino, junto al diputado José Felgueres; la alcaldesa de Caravia, Salomé Samartino; el presidente de la Asociación de Chiringuitos de Asturias, Iván Suárez; y la propietaria del chiringuito El Viso, Alicia Sánchez-Arjona. - PP

CARAVIA 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

La diputada del PP en la Junta General del Principado, Sandra Camino, ha expresado este miércoles su "profunda preocupación" ante la modificación del Decreto 93/2013, que regula la instalación y funcionamiento de los establecimientos de temporada en el litoral asturiano, conocidos popularmente como chiringuitos.

Durante una rueda de prensa en Caravia, Sandra Camino ha subrayado la importancia de estos negocios, que "no son solo un modelo de hostelería tradicional, sino una parte esencial del paisaje costero, de la oferta turística y de la economía local". En este sentido, ha destacado que los chiringuitos "generan cada verano cientos de puestos de trabajo y contribuyen a dinamizar los concejos costeros, atrayendo visitantes y generando riqueza en el conjunto del territorio, cada vez también fuera de los meses estrictamente estivales".

La parlamentaria ha hablado acompañada del diputado José Felgueres; la alcaldesa de Caravia, Salomé Samartino; el presidente de la Asociación de Chiringuitos de Asturias, Iván Suárez; y la propietaria del chiringuito El Viso, Alicia Sánchez-Arjona.

En ese contexto, Camino ha alertado de que la modificación planteada por el Gobierno del Principado endurece las condiciones para la concesión de licencias, reduce la superficie permitida y limita los plazos de apertura, lo que supone "una amenaza directa para la viabilidad de muchos negocios". Estas medidas, advierte, "pueden poner en riesgo la continuidad de pequeños empresarios y autónomos que llevan años cumpliendo la normativa y sosteniendo la actividad económica del litoral".

Desde el Partido Popular de Asturias defienden un modelo que sea compatible con la protección del entorno natural, apostando por la sostenibilidad y la mejora de la gestión ambiental. No obstante, insisten en que cualquier cambio normativo debe abordarse desde el diálogo con el sector implicado y no mediante la imposición de restricciones que "ignoran la realidad económica y social de los pueblos marineros".

Por ello, la formación popular solicita al Gobierno del Principado "la paralización inmediata de esta modificación normativa y la convocatoria de una mesa de negociación en la que estén representados los propietarios de estos establecimientos, los ayuntamientos y los agentes turísticos. Solo desde la cooperación se puede garantizar un futuro equilibrado en el que la protección ambiental y la actividad económica convivan", ha señalado Camino.

Asimismo, el PP considera que esta modificación responde a una estrategia que perjudica directamente a pequeños empresarios y autónomos, dificultando el desarrollo de su actividad. En este sentido, critican que la medida contradice el objetivo reiterado desde la Consejería de Turismo de promover un modelo turístico activo durante todo el año. "Para lograr un turismo los 365 días, es imprescindible ofrecer servicios durante todo el año", ha recalcado.

Finalmente, la formación ha reivindicado "respeto por el trabajo de quienes, año tras año, levantan sus negocios, generan empleo y mantienen vivo el litoral", defendiendo que los chiringuitos forman parte de la identidad asturiana y deben seguir siéndolo en armonía con el entorno.