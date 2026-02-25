El PP pide actualizar el decreto sobre guías turísticos de Asturias

La diputada del PP Sandra Camino junto a René García y Elvira León, guías turísticos oficiales del Principado de Asturias. - PP DE ASTURIAS

OVIEDO 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

La diputada del Partido Popular de Asturias Sandra Camino ha anunciado este miércoles que su grupo ha registrado una proposición no de ley para defender los intereses de los guías turísticos oficiales del Principado de Asturias.

En una nota de prensa, ha explicado que el objetivo de esta iniciativa parlamentaria no es solo instar al Gobierno de Asturias a actuar, sino también "recordarle que tiene una asignatura pendiente con el colectivo de los guías turísticos oficiales del Principado de Asturias".

Camino ha afirmado que la proposición aspira también a dar "más visibilidad y protección" a esta profesión, así como incrementar la calidad en el servicio a los turistas que visitan Asturias.

"Los guías turísticos oficiales tienen un papel fundamental dentro de la actividad turística, son los custodios de nuestro patrimonio cultural a través de la palabra y transmiten siglos de historia a quienes nos visitan", ha remarcado.

La diputada popular ha defendido la modificación de la normativa para adaptarla al "momento de transformación que vive el turismo en Asturias". "Solo así podremos garantizar que esta profesión evolucione en coherencia con los nuevos modelos turísticos y evitar que surjan tensiones o conflictos entre vecinos y visitantes, una problemática que, por desgracia, empieza a intuirse en algunas zonas," ha indicado.