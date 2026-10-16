El PP pide aplazar la decisión sobre la veda del salmón en 2027 y garantizar el 'campanu'

Archivo - El diputado del PP de Asturias Luis Venta en la Junta General. - PP ASTURIAS - Archivo

OVIEDO, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El diputado del PP en la Junta General Luis Venta ha reclamado al Gobierno asturiano que no adopte una decisión definitiva sobre la prohibición de la pesca del salmón en 2027 hasta disponer de todos los datos poblacionales de la especie y que garantice la captura del 'campanu' en los ríos asturianos.

Venta ha pedido que la reunión del Consejo de Pesca prevista para este lunes no cierre el debate sobre la posible veda y ha recordado que su partido solicitó un nuevo conteo de salmones en noviembre. El parlamentario cuestiona que las capturas sean suficientes para evaluar la evolución de la población, ya que, según ha señalado, también están condicionadas por las restricciones de pesca de los últimos años.

En este sentido, ha destacado los resultados de los censos subacuáticos de reproductores realizados este otoño, que reflejan un aumento de ejemplares respecto al año anterior en las cuatro principales cuencas salmoneras asturianas: Narcea, Sella, Cares-Deva y Esva. No obstante, ha reconocido que estos datos no significan que la especie haya dejado de estar amenazada y ha defendido que las decisiones se basen en información completa y criterios científicos.

El diputado popular también ha advertido de que el borrador de la normativa de pesca continental para 2027 no contempla una excepción para capturar el primer salmón de cada cuenca, lo que impediría celebrar el 'campanu' el próximo año.

Por ello, ha reclamado que se incluya esta posibilidad, con el cierre posterior de la temporada en el río correspondiente, y ha criticado al Ejecutivo autonómico por, a su juicio, no defender los intereses de Asturias ante decisiones impulsadas desde el ámbito estatal.