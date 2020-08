El PP pide al consejero de Industria que actúe para "desatascar" las estaciones de ITV y le propone soluciones

OVIEDO, 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario Popular en la Junta General del Principado de Asturias urge al consejero de Industria Enrique Fernández a "actuar" para "desatascar" las estaciones de Inspección Técnica de Vehículos de Asturias (Itvasa), y recuerda al Principado que "desde el PP estamos dando al Gobierno la solución al problema".

Los populares vuelven a poner sobre la mesa como "solución transitoria" otorgar concesiones administrativas o autorizaciones temporales a talleres privados que "ayuden a resolver el colapso actual" en las ITV asturianas, que siguen "desbordadas", advierte el diputado del PP y portavoz de Industria del PP Álvaro Queipo.

"Con la propuesta del PP podemos desatascar las listas de espera, y evitar que cientos de asturianos se expongan a multas y no puedan usar sus vehículos a partir de septiembre". Así como, "ayudar a salir de este embrollo a los trabajadores, que no deben cargar con la culpa de este caos", asegura Queipo. "La inacción del consejero está poniendo el foco crítico en los trabajadores de Itvasa, y no hay derecho", añade.

Queipo advierte de que "el Gobierno de Barbón no está para nada a la altura de los esfuerzos de los asturianos" y "una vez más Asturias llega con los deberes sin hacer".

Desde el PP recuerdan que la fórmula que proponen ya funciona en otras Comunidades Autónomas como Cantabria, Castilla y León o Galicia. "La concesión duraría hasta devolver las listas de espera de Itvasa a la normalidad. Se trataría de una solución transitoria para resolver el actual problema de colapso, y siempre bajo la supervisión de la Administración autonómica", explica Queipo.

El diputado del PP aclara que en la fórmula propuesta por su Grupo Parlamentario "las instalaciones privadas donde se realicen las ITV serán supervisadas por la Administración autonómica y, además, las Inspecciones podrán ser sometidas al control y verificación de los inspectores de Itvasa"; de modo que "tendrían todas las garantías para que la revisión fuese totalmente válida y convalidable a las realizadas por Itvasa".