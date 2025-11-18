El PP pide explicaciones a los gobiernos local y regional por las últimas inundaciones

OVIEDO 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PP en el Ayuntamiento de Avilés, Esther Llamazares, ha decidido pedir explicaciones a los gobierno local y regional por las inundaciones registradas el domingo en la ciudad. Según un informe de su partido, la lluvia no fue la causa del colapso, sino la aparente inoperatividad del aliviadero del río San Martín, una obra de 2,8 millones que habría sido presentada hace un año como "solución definitiva".

Según Llamazares, el problema no fue la meteorología, sino una infraestructura que "o es una inversión fallida o no está en funcionamiento".

Desde el PP explican que, según los datos analizados, la lluvia alcanzó una intensidad máxima de 41,2 mm/h y un volumen total de 120,7 l/m en 8 horas. "Una lluvia fuerte, sí, pero muy lejos de ser excepcional, y desde luego insuficiente para justificar las graves inundaciones en zonas como Llano Ponte, Rivero, Quirinal, Cristalería, José Cueto o la Avenida de Lugo", indican.

A pesar de ello, señalan que el Ayuntamiento afirmó que "el sistema funcionó correctamente", sin aportar información sobre mantenimientos, inspecciones o sobre las evidencias de sobrepresión observadas en la red de colectores.

El PP recuerda que la reforma del aliviadero fue presentada el 18 de noviembre de 2024 por la alcaldesa Mariví Monteserín y la entonces consejera Nieves Roqueñí, quienes aseguraron que estaría operativa en enero de 2025 y que permitiría evacuar incluso "una tormenta intensa coincidiendo con marea viva".

Sin embargo, indican el pasado domingo las mismas calles de siempre en Avilés volvieron a inundarse. "Todo indica que el aliviadero no actuó. Y si una obra presentada como definitiva no funciona cuando más se la necesita, es evidente que alguien no está diciendo la verdad", señala Llamazares. "O mintieron entonces, o mienten ahora, no hay tercera opción", concluye.

Llamazares ha exigido que se atienda a los vecinos afectados con prioridad absoluta. Además, el PP solicitará formalmente un informe técnico completo sobre el estado real del aliviadero; las certificaciones de obra, pruebas, mantenimiento y puesta en servicio; la identificación de responsabilidades técnicas y políticas; y un plan de actuación urgente para evitar nuevas inundaciones.