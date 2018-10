PP pide a Foro que aclare si hay vinculación entre los contratos de tráfico y la 'operación Enredadera'

Publicado 02/08/2018 15:26:32 CET

GIJÓN, 2 Ago. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Municipal Popular en Gijón, Pablo González, ha avanzado este jueves que pedirá al Gobierno local que aporte ante la Comisión de Hacienda todos los contratos relativos al área de Tráfico, tras la últimas informaciones que apuntan a Gijón como uno de los objetivos de la denominada 'Operación Enredadera'.

González, a través de una nota de prensa, ha señalado que el Gobierno local de Foro no puede ponerse de perfil en este tema, ya que se están poniendo en duda todas las contrataciones en esta área y se apunta a cargos policiales y políticos como "intermediarios y conseguidores de influencias", ha incidido.

El portavoz 'popular' ha pedido también la comparecencia en Comisión de la concejala de Hacienda, Ana Braña (Foro), y de los responsables de Contratación para que aclaren todas las dudas.

"Se está citando al Ayuntamiento de Gijón, pero hasta ahora, el Gobierno local no se ha pronunciado; como si no fuera con él", se ha quejado. "Exigimos a Carmen Moriyón que no deje que esta sombra de corrupción enturbie aún más la imagen de Gijón", ha añadido.

En este sentido, ha adelantado que en caso de que las explicaciones ofrecidas por el Equipo de Gobierno local no despejen todas las incógnitas sobre este asunto, el PP pedirá la comparecencia en Pleno de la alcaldesa.

Asimismo, el popular solicitará que el Ayuntamiento se interese por la situación procesal del caso y estudie, en su caso, personarse en la causa para defender los intereses de todos los gijoneses.

Y, en el caso de que se pongan nombres y apellidos a los implicados en la trama en su posible vertiente gijonesa, exige que se actúe inmediatamente y se depuren responsabilidades.