El PP pide al Gobierno que "deje de insultar a los vecinos" con su "propaganda" sobre el plan para el viejo HUCA

Archivo - Entorno del viejo HUCA. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular calificó este martes de "pura propaganda" el anuncio de licitación del plan especial para el antiguo HUCA, en el barrio ovetense de El Cristo, realizado por el Gobierno de Barbón, y denunció que "en realidad no va a suponer ningún cambio y es un nuevo insulto a los vecinos que después de 12 años con los terrenos abandonados la gran noticia sea que la licitación se va a adelantar una semana".

"Que dejen de insultar a los vecinos", pidió el diputado Manuel Cifuentes, que en rueda de prensa junto a su compañero de bancada, José Cuervas-Mons destacó que el viejo HUCA "es uno de los símbolos del absoluto fracaso del Gobierno de Barbón", y en particular de las políticas de Ordenación del Territorio y Urbanismo, en manos de IU.

Cifuentes señaló que la licitación de un plan especial es "un mero documento con un plazo de ejecución de dos años", y se preguntó: "¿Qué han estado haciendo durante estos tres años de legislatura?".

En este sentido, afirmó que se llegará el próximo año al final de la legislatura "sin que se haya hecho absolutamente nada en los terrenos de El Cristo, porque no hay ni una máquina trabajando y todo sigue enquistado".

A este respecto, el diputado popular subrayó que el único cambio que van a ver los vecinos de El Cristo Buenavista "es cuatro años más de degradación, porque cada vez que vamos por allí vemos como si hubiera habido un bombardeo".

Por su parte, Cuervas-Mons acusó al Gobierno regional de no querer entrar en los temas claves. "Es otra patada más hacia delante del Gobierno, y se sigue sin saber el contenido que se quiere dar, o el destino de las propiedades de la Seguridad Social, si hay ya algún acuerdo, si se van a ceder los edificios o se va a dar edificabilidad". "La indefinición del Gobierno responde a que no saben lo que quieren", añadió.

Cuervas-Mons incidió también en la falta de información sobre la futura financiación e indicó que "está muy bien que contraten un plan especial de 280.000 euros, que van a tardar tres años en pagar, pero lo que va a costar cientos de millones es el resto, y nada se sabe al respecto".

Asimismo, reclamó que el Gobierno aclare de una vez cuándo se van a reiniciar los trabajos de demolición, que son fundamentales. "¿Cuánto vamos a seguir oyendo que cuando se traslade el centro de tejidos? ¿no puede hacer algo el Gobierno para acelerarlo, o tenemos que estar mirando calladitos?".

El diputado popular apuntó que todo hace indicar que las consejerías de Hacienda y de Ordenación del Territorio "tira cada una por un lado, porque no parece que haya mucha coordinación y todos se quieren poner alguna medalla".