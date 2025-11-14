El PP pide al Principado una estrategia para paliar la marcha de Ryanair del Aeropuerto de Asturias

OVIEDO 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El senador del PP por Asturias Pablo González, ha pedido este viernes al Principado una estrategia para paliar la marcha de Ryanair del Aeropuerto de Asturias, y ha asegurado que el Ejecutivo autonómico "no tiene capacidad" para reaccionar ante este tipo de imprevistos aunque tenga una estrategia de conectividad aérea.

En una rueda de prensa, el senador asturiano ha señalado que, si bien el aeropuerto asturiano está viviendo un "momento dulce" porque va a cerrar 2025 con más de dos millones de viajeros, es necesario contar con una planificación estable y capaz de reaccionar ante las decisiones de las aerolíneas.

A juicio de González, la oferta de plazas aéreas en Asturias "no es estable" y el Principado no tiene "una estrategia clara alternativa para compensar los vuelos que se van a perder" por la marcha de Ryanair, relacionada con la subida de tasas de Aena que el PP también cuestiona.

González ha explicado que otras CCAA vencinas como Galicia o Santander sí están tomando medidas para paliar la marcha de la aerolínea, mientras en Asturias "no hay negociaciones de la Administración si se cae una ruta". "Hace falta una estrategia estable", ha dicho.

A su juicio, la Estrategia de Conectividad Aérea del Principado, que hoy ha dado un paso más al sacar a licitación el nuevo lote de conexiones aéreas de 2026 a 2028, no responde a estas cuestiones. "La estrategia actual la compartimos", ha dicho, para que haya más conexiones, pero "cuando la realidad no coincide con los planes, el problema es tener capacida,d medios y recursos para reaccionar, y el Gobierno no los tiene".