El PP pide reforzar la plantilla docente del colegio de Ujo y acusa a Educación de "no atender las necesidades reales"

La diputada regional del PP y portavoz de Educación, Gloria García, a las puertas del Colegio Público Santa Eulalia de Ujo (Mieres) junto al concejal del PP en Mieres Víctor Ferreira y el miembro de la junta local, Cándido González. - PP

OVIEDO 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

La diputada regional del PP y portavoz de Educación, Gloria García, ha reclamado este miércoles a la Consejería de Educación un refuerzo de la plantilla docente del Colegio Público Santa Eulalia de Ujo (Mieres), al considerar que el centro presenta "necesidades muy concretas" derivadas de su alumnado y su crecimiento de matrícula.

García ha señalado que el colegio cuenta actualmente con unos 120 alumnos y participa en programas como PROA+ y el Fondo Social Europeo Plus (FSE+), además de presentar más de un 25% de alumnado con Necesidades Educativas Especiales o de Apoyo Educativo, lo que, a su juicio, lo convierte "de facto" en un centro de difícil desempeño.

La parlamentaria 'popular', que ha realizado estas declaraciones a las puertas del centro junto al concejal del PP en Mieres Víctor Ferreira y el miembro de la junta local Cándido González, ha criticado que la Consejería "se empeña en no cubrir dichas necesidades alegando que la plantilla ofertada es lo que corresponde al centro". "Hacen números sin mirar las características ni las necesidades reales", ha reprochado.

Según ha indicado, el centro presenta carencias en Orientación educativa -con atención un solo día a la semana-, en Pedagogía Terapéutica y en Educación Primaria, donde una tutora asumirá la Secretaría sin refuerzo docente, además de una situación similar en el área de Inglés.

García ha reclamado que se atiendan las alegaciones presentadas el pasado 7 de julio y ha añadido que también se han solicitado reparaciones tanto al Ayuntamiento de Mieres como a la Consejería. "Tras mucho insistir, la respuesta ha sido enviar dos técnicos. No han hecho nada más", ha lamentado.

"Sin Decreto de Equidad, sin cumplimiento del Pacto Asturias Educa y sin la dotación necesaria, el centro tiene razones para sentirse abandonado", ha concluido.

Por su parte, el concejal del PP en el Ayuntamiento de Mieres, Víctor Ferreira, ha recordado que estas deficiencias ya fueron denunciadas en el Pleno de junio, donde el equipo de gobierno aseguró que las actuaciones municipales estaban prácticamente realizadas.

Sin embargo, Ferreira ha sostenido que "la realidad demuestra lo contrario", al asegurar que el contacto del Ayuntamiento con la dirección del centro se produjo tras ese Pleno y que, más de un mes después, "se han limitado a cambiar una cerradura".

"Es inaceptable dar por solucionado un problema cuando alumnos y profesores siguen esperando mejoras que no debieron demorarse", ha censurado.