PP plantea una proposición no de ley para que sea obligatorio que el paciente autorice o no la derivación a otro centro

Publicado 13/02/2019 11:03:07 CET

El 'popular' Carlos Suárez defiende que puedan concertarse con clínicas privadas

GIJÓN, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

El diputado regional del PP Carlos Suárez ha avanzado este miércoles en Gijón que presentarán este próximo viernes en la Junta General del Principado de Asturias (JGPA) una proposición no de ley para tratar de dar solución a la lista de espera sanitarias.

Esta proposición contempla que las derivaciones a un centro privado o semi-público deberán ser siempre con el conocimiento expreso del paciente, que será vinculante y reversible, sin que pueda tener algún perjuicio para él si rechaza ser derivado. Así lo ha indicado, en rueda de prensa en la sede del PP de Gijón, acompañado del presidente del PP gijonés, Mariano Marín.

En este caso, ha rechazado que quien no quiera ser derivado no puede ser incluido en alguna lista que le relegue a la hora de ser atendido. También ha defendido que las clínicas privadas, que están certificadas, tienen el mismo derecho que cualquiera para optar a un concurso de concierto del Sespa. "No debe haber favoritismo ni discriminación ni a un lado ni a otro", ha defendido, al tiempo que ha puesto de ejemplo al hospital de Jove en Gijón.

Suárez, asimismo, ha considerado "impresentable" que se ha haya registrado un 30 por ciento e aumento en las listas de espera con respecto a las del pasado año en el área V, en la que se encuentra Gijón.

Al tiempo, ha tildado de "tomadura de pelo" el decreto de garantías sanitarias publicado el pasado otoño, ya que no se cumple lo pactado. Ha apuntado, además, que se siguen realizando las llamadas 'peonadas', pero "de forma encubierta", y se realizan derivadas a la sanidad privada y a la semi-pública.

A este respecto, ha incidido en que no se cumple el consentimiento informado del paciente en las derivaciones. Es más, ha señalado que no se les comunica la derivación hasta que le llaman por teléfono para que se presente en un determinado centro. Tampoco se le pide cuentas a la clínica privada del tiempo en el que tiene que resolver el problema, según el diputado 'popular'.

Marín, por su parte, ha reiterado que la sanidad en Gijón es 'maltratada' por el Principado, al tiempo que ha criticado las "insufribles" listas de espera que, a su juicio, causan angustia e incertidumbre a pacientes y familiares.