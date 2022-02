El PP pregunta al PSOE si conocía el "informe Piñán" o "si también fueron engañados por el Gobierno de Barbón"

OVIEDO, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de los populares asturianos, Álvaro Queipo, ha exigido a la Federación Socialista Asturiana (FSA-PSOE) que aclare si conocía el "informe Piñán" sobre la oficialidad del asturiano "incautado por el Gobierno cuando se sentó a negociar la reforma del Estatuto o si, por el contrario, también han sido engañados por el ejecutivo de Adrián Barbón como el resto de fuerzas políticas".

Queipo se refiere al documento 'Estudio sobre el marco adecuado para la planificación y desarrollo de la normalización del uso de la lengua asturiana y el gallego-asturiano en el ámbito del Principado de Asturias', coordinado por el profesor de la Universidad de Oviedo Miguel Presno.

Para el secretario general de los populares es "primordial e inexcusable" que los socialistas confirmen que no tuvieron acceso a estos papeles y que no son cómplices, pues "sería la única forma de salvar la dignidad del PSOE asturiano". "Un informe en el que se expone con total claridad las consecuencias de la implantación de la oficialidad en nuestra región, así como los inasumibles costes que de ello se derivarían", añade Queipo.

De ser así, Queipo les invita "a unirse y formar un gran bloque de protesta junto al resto de grupos contra los miembros del ejecutivo por manipular deliberadamente la opinión pública a través de la ocultación de documentos oficiales".

El 'popular' recuerda que la FSA "participó activamente en una mesa de negociación extraparlamentaria con otros tres grupos dispuestos a barajar la oficialidad y que ya han manifestado su desconocimiento sobre este informe e, incluso, han expresado su descontento acusando al Gobierno de actuar de mala fe, pues la ocultación de estos papeles, que vienen a contradecir todas las afirmaciones de los últimos meses del presidente Barbón, ha condicionado todas las negociaciones".

El PP advierte de que el informe, contratado en el año 2020 por el propio Gobierno del Principado, fue "secuestrado" por el Ejecutivo quien, desde un primer momento, no lo dio a conocer ni a los partidos con representación parlamentaria ni al conjunto de la sociedad asturiana, a pesar de la solicitud por cauces oficiales por parte del PP.

"No se puede comprender el secuestro de este informe y su ocultación a la opinión pública asturiana. Si el Gobierno encargó y pagó este informe y no estaba de acuerdo con su contenido, ¿por qué no encargó un informe alternativo? ¿Quizás porque no encontró a ningún experto que pudiese avalar de forma seria las afirmaciones vertidas en los últimos meses por el presidente Barbón?" concluye Queipo.