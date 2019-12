El PP pretende que las inversiones en Oviedo se dupliquen hasta los 14 millones a través de enmiendas

Publicado 21/12/2019 12:50:23 CET

OVIEDO, 21 Dic. (EUROPA PRESS) -

El PP pretende que los presupuestos autonómicos para 2020 suban las inversiones en Oviedo de los 7 millones de euros contemplados en el proyecto presentado por el Gobierno asturiano hasta duplicar esa cifra hasta los 14 millones, además de contemplar casi 5 millones más para la investigación del alzeimer en la Universidad de Oviedo y 50.000 euros para las jornadas de zarzuela.

Así lo ha anunciado este sábado la portavoz parlamentaria Teresa Mallada junto al diputado Pablo Álvarez-Pires y el concejal ovetense Javier Cuesta. El PP va a presentar una enmienda a la totalidad de las cuentas que previsiblemente no saldrá adelante, por lo que presentarán estas enmiendas parciales.

Según la portavoz, su cuantía se podría subsanar a través de un "esfuerzo" del Ejecutivo con el gasto corriente, que a su juicio es "excesivo" por la estructura de la misma administración.

En ese sentido, Mallada ha afirmado que el proyecto presupuestario del Principado no respalda "ningún proyecto concreto" y es "continuista" respecto al anterior Ejecutivo socialista. Del mismo modo, ha afirmado que las cuentas, sin dejar de lado asegurar los servicios públicos, no se pueden olvidar de la inversión. También ha indicado que con estas enmiendas pretenden "hacer justicia con Oviedo" ya que "el Gobierno regional no puede obviar su compromiso con los municipios".

Por eso, los 'populares' presentarán una batería de enmiendas parciales, con nuevas inversiones para el proyecto de unificación de los juzgados de Oviedo, la remodelación de la glorieta de Luis Oliver, la demolición del viejo HUCA --con una partida que estiman en 1.200.000 euros--, la pasarela intermodal entre las estaciones de tren y autobuses, la unidad de demencia del HUCA --con dos millones-- o un centro de podólogos.

Por otro lado, proponen ampliar las partidas relativas a las actuaciones en el Camino de Santiago, la planificación urbanística en el Cristo-Buenavista, el Prerrománico, el Bellas Artes, el Colegio Especial de Latores o el Centro de Salud de La Manjoya.

ENMIENDA A LA TOTALIDAD

El PP va a presentar una enmienda a la totalidad de las cuentas autonómicas ya que, según Mallada, su formación tiene "responsabilidad con Asturias". Además, ha criticado al presidente Adrián Barbón por no dirigirse a los 'populares' tras que estos le presentaran varias propuestas sobre los presupuestos para 2020.

Una situación que supone "un desprecio a un número importante de asturianos", según Mallada. Del mismo modo, ha sido crítica con Ciudadanos y Foro, formaciones que van a facilitar la tramitación del presupuesto.

Para la 'popular' estas dos formaciones muestran así que "no saben donde están ubicadas". "Se mueven por impulsos y los asturianos se darán cuentas de que partido tiene las ideas claras y quien se mueve según el momento", ha sentenciado.

Por otro lado, preguntado por los medios sobre la escasa inversión contemplada en los presupuestos municipales de Oviedo, aprobados este viernes, el concejal Javier Cuesta ha culpado de esta situación al tripartito anterior --PSOE, Somos e IU-IX--.

Así, ha señalado que la inversión contemplada no satisface al equipo de Gobierno, pero es un presupuesto "de transición" y que dedican una gran parte de las cuentas a mantener el patrimonio municipal "tras cuatro años de abandono". En ese sentido, ha señalado que el año que viene esperan disponer de proyectos para llevar adelante.