El PP promete controles del lobo en todas las comarcas asturianas y reducir la burocracia a los ganaderos

La cabeza de lista por Asturias al Congreso del Partido Popular, Ángela Pumariega y el presidente del PP de Asturias, Álvaro Queipo este domingo en Somiedo. - PP

OVIEDO, 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

La candidata del PP de Asturias al Congreso, Ángela Pumariega, ha destacado este domingo en Somiedo los compromisos de Alberto Núñez Feijóo con el sector ganadero, entre ellos reducir la burocracia, aplicar una fiscalidad adaptada a la actividad y mantener el presupuesto de la Política Agraria Común (PAC). Por su parte, el presidente del PP asturiano, Álvaro Queipo, ha anunciado que un futuro Gobierno autonómico de su partido realizaría controles de la población de lobo en todas las comarcas y en el número que considerase necesario.

Pumariega y Queipo han realizado estas declaraciones durante su visita a la feria ganadera del 1 de noviembre de Somiedo. La candidata ha defendido la necesidad de simplificar los trámites administrativos para que los profesionales del campo puedan dedicar más tiempo a su actividad y ha apostado por incentivos fiscales para facilitar la incorporación de jóvenes al sector. "No puede ser que los ganaderos pasen más tiempo haciendo papeleo que cuidando de su ganado", ha afirmado.

La candidata también ha anunciado que el PP recuperará la propuesta legislativa aprobada en la Junta General por iniciativa de su partido para que las indemnizaciones por ataques del lobo no tengan que tributar. Por su parte, Queipo ha cifrado en 25.000 las cabezas de ganado muertas por ataques de lobo desde que Adrián Barbón preside el Principado y ha criticado la gestión del Ejecutivo autonómico en esta materia.

El dirigente popular ha defendido que se realicen controles de la especie en todas las comarcas y ha cuestionado que el Principado destine recursos al pago de indemnizaciones sin evitar los daños. También ha criticado que Asturias no haya adelantado el máximo permitido de las ayudas de la PAC, como asegura que han hecho otras comunidades autónomas, y ha comprometido que, si el PP llega al Gobierno regional, no se repita el próximo año la situación de los 4.000 ganaderos que, según sus datos, no recibieron anticipos.

En relación con la negociación presupuestaria, Queipo ha condicionado la disposición de su partido a dialogar con el Gobierno asturiano a que se aborden, entre otros asuntos, sus discrepancias con la política de vivienda. El presidente del PP ha rechazado respaldar unas cuentas que, a su juicio, den cobertura a la actual ley autonómica de vivienda.