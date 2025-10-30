El PP propone crear la figura "Concejo de Baja Conectividad" y Llamedo replica que "Asturias no necesita más etiquetas"

OVIEDO 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

La diputada del Grupo Parlamentario Popular Cristina Vega ha instado este jueves a la consejera de Presidencia, Reto Demográfico, Igualdad y Turismo, Gimena Llamedo, a revisar la normativa "hecha en los despachos" que, a su juicio, asfixia la vida rural y "expulsa población de los pueblos asturianos". Vega ha reclamado además la creación de la figura del "Concejo de Baja Conectividad" para priorizar inversiones en las zonas más aisladas.

Durante su intervención en la Comisión de Presidencia de la Junta General del Principado, la diputada del PP criticó que "la normativa vigente, redactada desde la ciudad, llena de trabas la vida en el medio rural", aludiendo a casos como las dificultades para obtener licencias, arreglar caminos o limpiar cauces. "No basta con evaluar las leyes nuevas, hay que revisar la legislación vigente, la que durante años se escribió sin entender cómo se vive en el pueblo", subrayó.

Como ejemplo de los efectos de esa normativa, Vega citó la situación de un niño del pueblo de Valdedo (Villayón), que lleva sin poder acudir al colegio desde septiembre por falta de transporte escolar, debido a que la regulación actual exige un mínimo de tres alumnos para abrir una línea. "¿Le parece normal que un niño lleve tantos días sin ir al colegio por culpa de una norma así? Esto demuestra que seguimos legislando desde los despachos, sin sentido común", denunció.

Vega defendió que "la burocracia sin sentido común" y la falta de infraestructuras adecuadas están "condenando" a los concejos más apartados. "La despoblación no se combate con eslóganes ni titulares, sino con carreteras transitables y con tiempos razonables de acceso a los servicios básicos", afirmó, insistiendo en que el concepto de "Concejo de Baja Conectividad" permitiría establecer una "discriminación positiva" que garantice la igualdad de oportunidades en todo el territorio.

Por su parte, la consejera Gimena Llamedo rechazó las propuestas del PP y advirtió de que "Asturias no necesita más etiquetas, sino políticas reales, planificadas y financiadas" que ya están en marcha para "acercar la digitalización y los servicios públicos a todos los territorios".

Llamedo sostuvo que el Gobierno autonómico "no legisla desde los despachos, sino desde los pueblos, escuchando a alcaldes, ganaderos y asociaciones", y replicó que la figura del "Concejo de Baja Conectividad" que propone el PP "no existe en ninguna otra comunidad autónoma ni tiene respaldo técnico ni legal". "Esa etiqueta podría ser injusta y estigmatizar a concejos que están avanzando gracias al trabajo conjunto del Gobierno, los ayuntamientos y las operadoras", añadió.

La consejera destacó que Asturias "está por encima de la media nacional en cobertura de fibra óptica y despliegue de 4G y 5G rural", y defendió las medidas de simplificación administrativa y digitalización impulsadas por el Ejecutivo autonómico a través de programas como 'Mi Principado', 'Ruta Digital' o la ley Simplifica.

"El mejor antídoto contra la desconexión no son las etiquetas, sino las soluciones que estamos poniendo en marcha cada día", concluyó Llamedo.