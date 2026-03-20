El PP propone un festival cultural itinerante para revitalizar las cuencas mineras de Asturias

Representantes regionales y locales del PP de Asturias. - PP ASTURIAS

OVIEDO 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

El diputado del PP José Luis Costillas ha denunciado que "el gobierno de Barbón ha abandonado por completo a las cuencas mineras" en todos los ámbitos, desde la educación hasta las infraestructuras y la cultura. "La falta de política cultural de este gobierno del Principado de Asturias tiene su mayor ejemplo en las cuencas mineras, donde no se realiza ningún tipo de actividad cultural", ha asegurado.

Por ello, según ha informado Costillas, el Grupo Parlamentario Popular ha preparado una enmienda de más de 250.000 euros para la creación de un festival cultural en las Cuencas Mineras, que se celebraría con carácter itinerante y anual en cada una de las localidades de esta zona.

"Tendrá un carácter multidisciplinar, tanto con música, artes plásticas, artes visuales, danza, y queremos que se convierta en un revulsivo y un tractor para la atracción de industrias culturales a esta zona, y un revulsivo tanto desde el punto de vista cultural como turístico", ha explicado Costillas.

El diputado del PP ha criticado que "las cuencas mineras están completamente olvidadas" por el Gobierno del Principado de Asturias, liderado por el socialista Adrián Barbón. "Por eso, desde el Partido Popular, desde el Grupo Parlamentario, hemos preparado esta enmienda para la creación de un gran festival cultural que ayude a revitalizar esta zona", ha insistido.

Según Costillas, este festival cultural itinerante servirá para "atraer industrias culturales" a las cuencas mineras y supondrá "un revulsivo tanto desde el punto de vista cultural como turístico" para esta región asturiana.