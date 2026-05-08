El PP rechaza la oficialidad del asturiano y defiende su uso “en libertad” - PP

OVIEDO, 8 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular de Asturias, Álvaro Queipo, ha rechazado este viernes la oficialidad del asturiano y ha defendido que su uso debe garantizarse "en libertad", sin obligatoriedad en su enseñanza. En su opinión, las lenguas asturianas son "un patrimonio de todos los asturianos, inmaterial, que pertenece a todos y que no pertenece a ningún partido político".

Queipo ha asistido al acto institucional del Día de les Lletres Asturianes y ha advertido de que "hay partidos políticos que han intentado utilizar las lenguas asturianas como un arma arrojadiza" cuando, a su modo de ver "tienen que ser elementos de unión, un patrimonio que pertenece a todos los asturianos".

"Desde luego en el Partido Popular tenemos el máximo compromiso en su protección, en su uso en libertad y, por supuesto, en hacer todo lo posible para que esta lengua tenga fuerza y que el asturiano o los asturianos, tanto el eonaviego como el asturiano, se hablen en libertad y por todo el que lo quiera utilizar", ha añadido.

El líder del PP ha destacado que lleva este compromiso "de cara al año que viene, al próximo Gobierno" que, ha afirmado que "estará encabezado por el Partido Popular" y que "será sensible a las lenguas, siempre en libertad, sin obligatoriedad y en el marco de la convivencia tranquila".

Queipo ha recordado que hace algo más de un año firmó un documento con el presidente de la Academia de la Llingua "en el que incluímos que las lenguas asturianas y, por tanto, la política lingüística, no podía ser un arma arrojadiza, sino un terreno de convivencia y de entendimiento, de diálogo".

"Queremos su conservación, queremos su uso en libertad, pero no queremos que haya obligatoriedad de enseñanza y, por tanto, no podemos estar a favor de la oficialidad", ha indicado.