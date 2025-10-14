El PP reclama en el Congreso la ejecución del anillo central eléctrico de Asturias

OVIEDO 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Popular en el Congreso de los Diputados ha registrado una oposición de ley, para su debate en la Comisión de Industria y Turismo, que pide al Gobierno la ejecución de las actuaciones de refuerzo previstas en la actual planificación energética, especialmente el anillo central eléctrico de Asturias.

Así, en la iniciativa a la que ha tenido acceso Europa Press, reclaman al Ejecutivo que haga "sin dilación" las actuaciones previstas en la vigente Planificación de la Red de Transporte 2021-2026 en el Principado de Asturias, incluida la construcción de ese anillo eléctrico de 400 kV y las conexiones Gozón-Sama y Soto-Tabiella.

Solicitan el inicio urgente de los trámites necesarios para la ejecución del proyecto del dispositivo 1, en especial los relativos a trámite de información pública la solicitud de autorización administrativa previa, autorización administrativa de construcción y declaración de utilidad pública.

También piden dar efectividad a la autorización de la CNMC y garantizar la entrada en servicio de la línea Grado-Gozón 400 kV, cuya utilidad pública fue declarada en 2022 y cuya fecha prevista de puesta en marcha era 2024, así como asegurar la disponibilidad de potencia suficiente para atender la demanda de las industrias electrointensivas ya implantadas y de nuevos proyectos que pretendan desarrollarse en Asturias.

Los 'populares' instan al Gobierno socialista a incorporar en la próxima planificación de la red (horizonte 2031) las actuaciones complementarias necesarias para reforzar el mallado eléctrico en el norte de España, asegurando igualdad de oportunidades competitivas respecto a otros territorios, así como presentar en la Comisión de Industria y Turismo, en el plazo máximo de seis meses, un informe detallado sobre el grado de ejecución de las actuaciones de refuerzo de la red en Asturias, con calendario actualizado, inversiones previstas y responsables de su cumplimiento.

En su exposición de motivos, el PP recuerda que el propio Gobierno asturiano ha reconocido públicamente que sin el anillo eléctrico no se podrían asegurar inversiones.

"La falta del anillo central no solo impide nuevas inversiones, sino que condiciona el presente de empresas como Asturiana de Zinc, a las que no se les autoriza toda la potencia que demandan y que supone de facto un estrangulamiento al proceso de descarbonización de la industria asturiana y un cuello de botella para la atracción de nueva industria a una tierra que por la desidia y falta de liderazgo regional, está perdiendo el tren de la transición ecológica", alertan desde el PP.