El PP reclama al Principado la apertura inmediata de las estaciones de esquí asturianas con medidas de seguridad

OVIEDO, 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

El diputado del Grupo Parlamentario Popular responsable de Turismo en la Junta General del Principado, José Felgueres, reclama al Gobierno del Principado la apertura inmediata de las estaciones de esquí del Principado, Valgrande-Pajares (en Lena) y Fuentes de Invierno (en Aller), con las correspondientes medidas para salvaguardad la seguridad sanitaria, después de que el Ejecutivo de Adrián Barbón anunciase ayer que estas estaciones seguirían cerradas.

En nota de prensa, el PP asturiano incide en que "desde las estaciones sostienen que no constituyen puntos de aglomeraciones, pues no existe el apreski y tienen un perfil de usuarios claramente familiar". "En el caso concreto de Fuentes de Invierno se añade además que no cuenta con ningún servicio en la propia estación (tiendas, bares u hoteles)", remarcan los 'populares'.

En el caso de Pajares, el PP recuerda que con el cierre perimetral de la comunidad no se puede acceder a la estación desde Asturias, "al tener que pasar necesariamente por la comunidad de Castilla y León", por lo que solicitan "que se haga una excepción o modificación puntual al respecto para que los asturianos puedan acceder a la estación".

Asimismo, el PP resalta la petición que trasladó hace días al Principado para la apertura de las estaciones de esquí, ya que "las restricciones deportivas tampoco han llegado nunca avaladas por ningún informe técnico justificativo". "De hecho, el sector cuenta con varios protocolos de seguridad validados por la propia consejería de Salud", apuntillan desde el PP.

Para el diputado del PP José Felgueres "mantener el cierre de las estaciones de esquí constituye una muestra más de las decisiones arbitrarias de un Gobierno que se está cargando la economía de Asturias".

En este sentido, el PP alerta del "perjuicio económico" que supone para Asturias el cierre de sus estaciones de esquí, ya que además de los usuarios "son muchas las empresas, los trabajadores y las familias que dependen del funcionamiento de nuestras estaciones", advierte el diputado popular. "Hay muchos empleos en juego", añade.

"La falta de concreción y la improvisación del Gobierno asturiano, nuevamente pone en peligro la viabilidad de muchas de nuestras empresas", reprocha Felgueres.