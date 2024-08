El PP recrimina a Barbón su presencia en la investidura de Illa tras el "robo" de la independencia fiscal de Cataluña

GIJÓN, 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Asturias, Álvaro Queipo, ha acusado al jefe del ejecutivo asturiano, Adrián Barbón, de decir una cosa y hacer la contraria "porque no se puede afirmar con la boca pequeña que se está en contra del pacto que hace presidente de Cataluña a Salvador Illa y luego ir a celebrar a Barcelona su toma de posesión como si fuera un éxito". "Barbón tiene un problema grave de coherencia ante el robo a todos los asturianos que supone la independencia fiscal de Cataluña; dice una cosa y hace la contraria", incide en declaraciones este lunes en Gijón.

"No había nada que celebrar en Barcelona, la dignidad exigía no celebrar nada, y ha sido un error tremendo de Barbón acudir a celebrar con Illa el pacto que le permite, con el dinero de todos los asturianos, ser presidente", resalta.

Álvaro Queipo, durante una visita a la Feria de Muestras de Gijón, destaca que el pacto PSOE-ERC para la investidura de Salvador Illa "rompe la financiación de las comunidades que estamos en el régimen común, se impone una independencia fiscal para Cataluña y la reacción del Gobierno regional fue la callada por respuesta; fuimos la última comunidad autónoma en reaccionar a lo que supone un ataque a la supervivencia de los servicios públicos en Asturias".

"Barbón está más pendiente de saber cómo tiene que posicionarse internamente en el PSOE que de dar la cara por Asturias, que es lo que esperamos de un presidente del Principado", subraya. El presidente del PP señala que, ante la clara falta de coherencia de Barbón, "no nos podemos callar, y es muy necesario que sea el parlamento de Asturias, en representación de todos los asturianos, el que mañana pueda aprobar una declaración conjunta, lo deseable es que fuese por unanimidad, que rechace este ataque directo".

La Junta de Portavoces de la Cámara regional se reunirá este martes, a solicitud del PP, que ha presentado una propuesta de declaración con la independencia fiscal de Cataluña y sus negativas consecuencias para Asturias. "Vamos a intentar que la Junta haga una declaración contundente y que quede bien clara la postura que tiene Asturias, que es que no vamos a consentir ningún acuerdo de financiación que no sea multilateral y, por tanto, que cuente con todas las comunidades".

Queipo señala que el PSOE "se está jugando su imagen y su coherencia. No puede ser que digan que van a respetar los acuerdos y que no van a votar nada que perjudique a Asturias, porque solo faltaba, aunque sabemos, porque lo ha dicho Barbón, que los diputados socialistas asturianos no obedecen a Asturias, obedecen a Pedro Sánchez, y ya no podemos ni quiera esperar que voten en contra de esta reforma si llega al Congreso de los Diputados".

Asimismo, destaca que "los asturianos saben que no están solos y que hay un partido que defiende los intereses de Asturias. No puedo cambiar las posiciones y decisiones del PSOE y de Barbón, pero sí puedo garantizar que el PP defiende los intereses de Asturias y no vamos a fallar, porque si el sistema solidario se rompe, a Asturias le va a ir muy mal".

Respecto a su visita institucional a la Feria Internacional de Muestras de Gijón. Álvaro Queipo ha afirmado que se trata del "mejor escenario para mostrar la Asturias que funciona, que trabaja y que crea riqueza", y añadió que la Feria representa "lo mejor de Asturias, los autónomos, las empresas, los que con su ingenio y con su sudor permiten que Asturias pueda avanzar y haya más empleo, que es lo que busca el Partido Popular".