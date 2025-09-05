El PP recuerda a Barbón (PSOE) que los ciclistas "no tienen culpa de lo que está sucediendo en Gaza"

OVIEDO 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

El diputado del PP en la Junta General del Principado de Asturias (JGPA) Agustín Cuervas-Mons ha criticado este viernes al presidente del Gobierno, Adrián Barbón, por su postura en relación a La Vuelta Ciclista a España que llega al Principado.

El Ejecutivo regional asturiano ha rebajado su participación como señal de rechazo a la situación de Gaza, dado que participa el equpo Israel Premier Tech. Así, ni Barbón ni ningún miembro del Consejo de Gobierno asistirá a las etapas asturianas de la competición. Además, han solicitado al equipo Israel Premier Tech que abandonen La Vuelta.

"Los ciclistas profesionales que concurren en esta competición no tienen ninguna culpa de lo que está sucediendo en Gaza, que todos condenamos", ha dicho Cuervas-Mons en un mensaje dirigido a Barbón.

A su juicio, la postura del socialista es "absolutamente desafortunada" y responde a un "absoluto oportunismo". El parlamentario del PP ha comentado que la postura del Gobierno "van contra la imagen de la región" y pueden suponer "un problema de seguridad" por las posibles manifestaciones.

El diputado 'popular' ha cuestionado además el origen del movimiento contra el equipo israelí, señalando que "ha sido iniciado por un exetarra condenado", lo que considera "poco gratificante para dar lecciones".

Ha insistido en que la postura del Gobierno asturiano "solo sirve para propaganda" y ha rechazado que se pueda "condenar a todos los israelíes por el hecho de serlo". Cuervas-Mons ha considerado que esta decisión es "un error" y "completamente inútil".

El diputado ha concluido su crítica reiterando que nadie puede ser "insensible" ante la situación en Gaza, pero defendiendo que las medidas del Gobierno asturiano no son la solución adecuada para abordar el conflicto.