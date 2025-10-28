El PP recurre al TSJA por la falta de información sobre el plan de control del lobo en Asturias

El diputado del PP de Asturias, Luis Venta, atiende a los medios a la salida del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA). - EUROPA PRESS

OVIEDO, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El diputado del PP de Asturias, Luis Venta, ha anunciado este martes la interposición de un recurso contencioso-administrativo por la vía especial de vulneración de derechos fundamentales ante el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) contra la Consejería de Medio Rural por la falta de información sobre la evolución del plan anual de control del lobo en la región.

En declaraciones a los medios, Venta ha acusado al Gobierno asturiano de actuar con "oscurantismo" y de incumplir su obligación de proporcionar datos, a petición de los grupos parlamentarios, sobre los ejemplares abatidos y las actuaciones realizadas. "Este gobierno navega en la falta de transparencia. Es triste que un grupo parlamentario tenga que recurrir a la justicia para recibir la información a la que tiene derecho", ha subrayado.

El parlamentario ha recordado que el plan anual de control del lobo establece que la Administración debe actualizar una base de datos con el número de lobos abatidos y las muertes por otras causas, información que, según Venta, no se está facilitando ni a los diputados ni a los ciudadanos.

Venta ha explicado además han sido admitidas a trámite ocho quejas presentadas a la Mesa de la Junta General por la ausencia de información, pero que la falta de respuesta del Gobierno obliga ahora a acudir a la vía judicial. "No sabemos si el plan se está aplicando, si se ha suspendido o si simplemente no quieren darnos los datos. Por tanto, serán los tribunales los que decidan", ha indicado.

El diputado del PP asturiano ha señalado, además, que los ataques de lobos a ganado continúan multiplicándose en Asturias, incluso en municipios fuera de las zonas de gestión específica, y ha criticado que, a falta de datos oficiales, "todo parece indicar que no se están controlando los ejemplares según lo previsto".

Venta ha asegurado que, pese a la vía judicial, su grupo parlamentario seguirá preguntando sobre este asunto al Gobierno asturiano en sede parlamentaria para exigir transparencia y cumplimiento del plan anual.