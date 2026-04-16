El PP sostiene que el recurso del Principado por el Huerna evidencia su falta de influencia ante el Gobierno central

Archivo - El diputado del PP Pedro de Rueda - CAPTURA DEL CANAL DE YOUTUBE DE LA JUNTA GENERAL

OVIEDO, 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

El diputado regional del Partido Popular y portavoz de Infraestructuras, Pedro de Rueda, ha mostrado este jueves su descontento con el anuncio del Gobierno de Asturias de recurrir ante el Tribunal Supremo la prórroga del peaje de la autopista del Huerna. En su opinión, esta decisión evidencia la falta de capacidad de interlocución del Principado con el Gobierno central.

De Rueda ha señalado que la decisión refleja "un Ejecutivo débil que está en sus últimos estertores" y ha sostenido que el Principado "ya no tiene ni siquiera interlocución con un gobierno de su mismo color", en referencia al Ejecutivo central.

El parlamentario popular ha calificado el anuncio de "escenificación" y ha considerado que el recurso tendrá "tiempos muy largos y resultado incierto", al tiempo que ha cuestionado la capacidad de influencia del Gobierno asturiano en Madrid.

Asimismo, ha afirmado que la situación pone en evidencia el "desprecio del Gobierno socialista de Pedro Sánchez a todos los asturianos" y ha apuntado que el Ejecutivo central "pasa de Asturias".