PP y VOX creen que la consejería de Zapico es "una agencia de colocación de amiguetes"

Archivo - El diputado del PP en la JGPA Manuel Cifuentes. - PP DE ASTURIAS - Archivo

OVIEDO 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los grupos parlamentarios de PP, Vox han criticado este jueves en sede parlamentaria las cuentas de la consejería de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos y han considerado esta consejería "una agencia de colocación de amiguetes".

"Cuando conocimos el tamaño, la estructura y las competencias de esta consejería, sabíamos desde el primer momento que era una especie de agencia de colocación, solo había que ver la estructura y el batiburrillo de competencias inconesas desperdigadas en infinidad de direcciones generales", dijo el diputado del PP Manuel Cifuentes.

Las críticas se han llevado a cabo en la primera comparecencia de los miembros del Gobierno para exponer en la Cámara el proyecto presupuestario para 2026 cuando las fuerzas de la derecha han mostrado.

Ha considerado el diputado del PP que las cuentas de la consejería de Zapico para 2026 es más "una burbuja que una realidad", ya que ha dicho que a estas alturas sólo se ha ejecutado el "16% de la inversión prvista para 2025".

Muy crítico se ha mostrado el diputado de Vox, Javier Tomé, que ha asegurado que la de Zapico es "una consejería con sus inmensas direcciones generales que son totalmente prescindibles y que serían un ahorro muy importante para las pesadas espaldas de los contribuyentes asturianos".

Jové ha criticado los programas de vivienda, como el de Alquilámoste que a su juicio "bien podría llamarse expropiámoste" y se ha referido a otras áreas como "direcciones generales monster porque "son las de mayor carácter ideológica". Así por ejemplo se ha mostrado muy crítico con las partridas destinadas a la "la dirección general del fin del mundo, también conocida como Agenda 2030" o las de "desmemoria democrática".

APOYO A LAS CUENTAS

El diputado socialista José Ramón García ha lamentado la falta de respeto que a su juicio demostró el grupo parlamentario de Vox ha mostrado en la comisión. Además ha recordado García que "estos son unos presupuestos ideológicos, porque eso es lo que se aplica cuando uno hace política".

"Son unos presupuestos de izquierdas. Es normal que a la derecha no le gusten", ha indicado el diputado del PSOE que ha destacado que el peso de las cuentas de la consejería está "en el mayor problema que tiene hoy en día la sociedad, que es el acceso a la vivienda".

Desde IU-Convocatoria por Asturias, la diputada Delia Campomanes ha valorado las cuentas asturianas y ha asegurado sentirse "muy orgullosa de defender estas cuentas". Ha incidido Campomanes en que "en un contexto estatal en el que allí donde gobierna la derecha se ven presupuestos que recortan el estado del bienestar, los servicios públicos y, por supuesto, miran para otro lado ante la emergencia de la vivienda, en Asturias, sin ninguna duda, se ha elegido otro camino".

"Estos son unos presupuestos coherentes con el carácter progresista de este Gobierno y alineados con nuestras prioridades programáticas", dijo la portavoz de IU-Convocatoria por Asturies.

También la diputada del Grupo Mixto, Covadonga Tomé, ha mostrado su satisfacción con las cuentas y ha asegurado que "en la medida en que son partícipes en los avances conseguidos en estos presupuestos, también se sienten responsables".

"Los acuerdos están aquí y hay que cumplirlos y continuaremos enunciando, por supuesto, la situación del enorme problema de la vivienda en Asturias, pero también exigiremos que se dispongan esos recursos públicos y que se ejecuten. Asumimos en cualquier caso nuestro papel dentro del polo de fuerzas progresistas de esta Cámara para vigilar e instar a que se ejecuten las políticas comprometidas", advirtió Tomé.