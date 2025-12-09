PP, Vox y Foro critican el presupuesto de Movilidad y Medio Ambiente por "falta de ejecución" y reparto "sectario"

Junta General del Principado de Asturias. - EUROPA PRESS

OVIEDO, 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los grupos de la derecha PP, Vox y Foro han cargado este martes contra los presupuestos de 2026 de la Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, denunciando inejecución de inversiones y reparto "sectario" de partidas según el color político de los ayuntamientos.

La diputada del PP de Asturias Cristina Vega ha cuestionado la gestión de Alejandro Calvo al frente de la consejería al considerar que "se dedica a la reprogramación de proyectos y a reproyectos, licitando continuamente lo mismo sin ejecutar realmente las inversiones".

Según Vega, el 75% de las partidas previstas para carreteras llevan años apareciendo en presupuestos anteriores, mientras que en puertos, el 61% de las inversiones ya estaban previstas en 2025 y la mitad en 2024. La diputada ha puesto como ejemplos el parque de maquinaria de Morcín, que contaba con una inversión de dos millones de euros y no se ejecutará este año, y el muelle de espera del puerto de Llanes, cuya partida se reduce de cuatro millones a 50.000 euros.

También ha denunciado el "sectarismo" en la gestión del consejero, acusándolo de repartir partidas en función del color político de los ayuntamientos y de incumplir el programa del suroccidente, que solo ejecutará 4 de los 11 millones previstos para 2026. En total, de las 21 obras previstas, nueve ya estaban incluidas en presupuestos anteriores y 15 nunca contaron con financiación, según la diputada del PP.

Vega ha remarcado que la ejecución presupuestaria de 2025 se sitúa en torno al 50% y afirmó que este nivel de incumplimiento refleja "la inejecución, las mentiras electorales y la vergüenza de la consejería".

A las críticas del PP, se ha sumado el diputado de Vox Gonzalo Centeno, quien ha señalado que la consejería se presenta como "inversora por antonomasia", pero, según él, la realidad es otra. "El gasto comprometido al 88% no refleja la ejecución real", ha explicado, precisando que al final del proceso la ejecución efectiva de inversiones apenas alcanza el 57,24%.

Centeno también ha cuestionado la proporción de recursos dedicados a inversiones. "De los casi 7.000 millones de euros del presupuesto del Principado, únicamente 105 millones corresponden a infraestructuras de carreteras y puertos, un 1,5% del total", ha lamentado. Asimismo, ha criticado que "más del 60% de su propio presupuesto se destina a gasto corriente y no a inversiones".

En cuanto al modelo de gestión, ha denunciado que la consejería prioriza los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 y la perspectiva de género sobre la eficiencia y la eficacia en la ejecución del gasto público. "No hay un programa en sus 42 páginas de memoria de inversiones que no haga alusión a estos objetivos", ha subrayado.

Centeno ha puesto además en duda la financiación de la tarjeta 'Conecta'. "La pagamos también los asturianos a través de los presupuestos. ¿Y sabe quién se beneficia de eso? Pues la señora pentaimputada, que hasta el otro día llevaba a ADIF, el señor Óscar Puente, los capitalistas propietarios de Alsa, Llaneza, etcétera, etcétera. Ahí va todo nuestro presupuesto", ha afirmado.

Para el diputado del Grupo Mixto y portavoz de Foro, Adrián Pumares, se trata de unas cuentas "que ya funcionan por inercia" y que "no ofrecen soluciones a los problemas reales de los concejos ni afrontan las necesidades de Asturias" en infraestructuras, residuos, medio ambiente y prevención de incendios.

En su intervención durante la fijación de posición, ha señalado que el procedimiento "exprés" para la tramitación de unos presupuestos de casi 7.000 millones de euros "impide un debate riguroso".

Ha denunciado además la "guerra entre los distintos concejos asturianos" reflejada en los presupuestos, con inversiones desiguales según la zona, y ha recordado que Asturias ocupa el cuarto lugar entre las comunidades con peores carreteras, con más de la mitad del parque viario en estado deficiente y una necesidad de actuaciones urgentes por casi 700 millones de euros.

Pumares ha criticado la falta de avances en proyectos estratégicos como la Zalia, señalando que no hay información sobre la subestación eléctrica ni los viales de la estación intermodal, lo que a su juicio provoca la pérdida de financiación del Ministerio.

En materia de residuos, ha advertido de que los presupuestos prevén más de 20 millones de euros de ingresos por el impuesto de vertedero, manteniéndose "exactamente igual, sin cambios".

Pumares ha concluido su intervención afirmando que la labor de la Consejería se centra en "gestionar titulares de prensa" y carece de "planificación seria, ejecución real y valentía política para abrir caminos, solo para anunciarlos".

IU AVALA LOS PRESUPUESTOS, AUNQUE PLANTEA DUDAS

La portavoz del Grupo Parlamentario IU-Convocatoria por Asturias, Delia Campomanes, ha destacado tres bloques que considera especialmente relevantes. Por un lado, la apuesta por la movilidad, con el incremento del uso de la tarjeta 'Conecta', que ya utilizan más de 400.000 personas y que, según la diputada, constituye "una política redistributiva y de vocación medioambiental". También valora el refuerzo de la cooperación con los ayuntamientos, clave para garantizar igualdad de derechos en la gestión de servicios locales; y la gestión integral de emergencias, con una inversión que consolida la plantilla del SEPA y moderniza comunicaciones, flota, formación y sistemas de digitalización.

En materia de prevención de incendios y protección ambiental, Campomanes ha subrayado la importancia de "más prevención, más gestión del territorio y más apoyo a los consejos rurales", así como la vinculación de la gestión de bioresiduos y compostaje con la prevención de incendios.

No obstante, ha manifestado ciertas dudas sobre la suficiencia y el enfoque del modelo de gestión de residuos, en particular sobre la fracción resto y la concreción en puntos limpios y recogidas específicas. Asimismo, ha hecho referencia al ciclo integral del agua gestionado por Cadasa, valorando la inversión, pero instando a que la empresa se consolide como un operador público integral que apoye a los ayuntamientos en la gestión a la baja.

Finalmente, el diputado socialista Ángel Ricardo Morales ha subrayado el reconocimiento al consejero y su equipo por "el rigor en la gestión a lo largo de la legislatura" y ha defendido los avances logrados en materia de transporte público, carreteras, protección ambiental y gestión de emergencias, citando inversiones en la tarjeta Conecta, en el aeropuerto, carreteras del suroccidente y servicios de emergencias.

Morales ha destacado que los presupuestos "atienden a la mayoría de la población" y se destinan a servicios esenciales como protección ambiental, Cogersa y el ciclo integral del agua. Morales ha concluido señalando que el Gobierno seguirá avanzando en Asturias con "responsabilidad, rigor y corresponsabilidad" y agradeciendo a los partidos que respaldan estas cuentas "por permitir que sean una herramienta real para la mayoría de la ciudadanía".