Prado(PP) recuerda que la seguridad de los ovetenses es competencia de la Policía Nacional

Publicado 07/01/2020 13:32:54 CET

OVIEDO, 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Seguridad Ciudadana, José Ramón Prado, ha reconocido este martes que la ciudad cuenta con "muy pocos" agentes de Policía Local. No obstante, ha recordado durante la sesión plenaria que "la seguridad en las ciudades corresponde "en exclusiva al Cuerpo Nacional de Policía.

Prado ha asegurado que desde el área que dirige mantienen "periódicamente" reuniones de seguridad con la Policía Nacional. "Estamos muy preocupados por la seguridad en Oviedo pero seguimos pensando que lo que ocurre son hechos aislados", ha reiterado.

"La Policía Local colabora para mantener la seguridad de los ovetenses", ha añadido. En este sentido, ha asegurado que los agentes municipales "están haciendo un esfuerzo sobrehumano" y que se están volcando en beneficio de la seguridad de todos los ovetenses, a pesar de la escasez de personal, por lo que les ha felicitado.

Respecto al conflicto entre Policía Local y el Ayuntamiento de Oviedo por el exceso de horas realizadas por algunos agentes, Prado ha celebrado el haber llegado a un acuerdo extrajudicial con el sindicato, "hemos hecho una buena gestión", ha destacado el edil del PP. De este modo, el Ayuntamiento ejecutará el pago de 1.300 euros a 64 policías locales y no las cantidades reclamadas por los agentes, entre 4.000 y 6.000 euros. "No se lo vamos a hacer a todos, solamente a aquellos que han cometido un exceso de horas. A los que no han hecho horas de más no tenemos que pagarles", ha concluido el concejal.