El precio del turismo de ocasión sube un 3% en Asturias y supera los 12.000 euros en agosto

OVIEDO 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

El precio medio del turismo de ocasión en Asturias alcanzó en agosto los 12.190 euros, lo que supone un incremento interanual del 3%, según datos de la Asociación Nacional de Comerciantes de Vehículos (Ancove). En el caso de los vehículos de más de ocho años, el precio medio creció un 6,1% en la región, hasta los 10.145 euros.

En comparación mensual, los turismos usados subieron un 1,6% respecto a julio en Asturias, un dato que contrasta con la bajada del 0,2% del conjunto nacional. Por el contrario, los vehículos de más de ocho años descendieron un 1% en su precio respecto al mes anterior.

Asturias destaca por la elevada proporción de ventas de coches más antiguos, ya que el 73,7% de las transacciones fueron de vehículos de ocho años o más, siendo una de las cifras más altas entre comunidades autónomas y muy por encima de la media nacional del 63,8%.

A nivel estatal, el precio medio del turismo de ocasión se situó en 13.020 euros, un 2,7% más que hace un año, mientras que los modelos más viejos alcanzaron los 10.447 euros, lo que representa una subida interanual del 4,9%.

DATOS NACIONALES

Los turismos de ocasión se encarecen en agosto un 2,7% en términos interanuales, hasta los 13.020 euros de media por vehículo usado vendido, lo que consolida el tercer mes consecutivo con subidas en el precio, según Ancove.

En términos cuantitativos, en el mes de agosto se transfirieron 144.228 turismos usados en el mercado de ocasión nacional. En el sumatorio de los ocho meses del año se han transferido 1.411.616 turismos de segunda mano (+4,7%) en España a un coste medio de 12.980 euros, que implica un alza del 1,6% comparado con el mismo periodo de 2024.

En el segmento de los más antiguos (más de 8 años) se ha pagado una media de 10.447 euros, con una subida del 4,3% interanual sobre agosto de 2024.

SUBIDAS EN TODAS LAS CCAA SALVO EN PAÍS VASCO Y BALEARES

El precio medio de un vehículo de ocasión ha subido en la mayoría de las comunidades autónomas, con la salvedad de Baleares (-0,7% y 11.853 euros de media) y País Vasco (-1,5% y 12.702 euros en promedio) . El turismo de segunda mano sube en doce comunidades autónomas en agosto con un rango entre el 6,6% de La Rioja y un 0,6% en las Islas Canarias. Los mayores incrementos se dan en La Rioja (6,6%) y Extremadura (4%) y la más moderada, un 0,6%, en Canarias.

En el segmento de los turismos más usados (de más de ocho años) la disparidad en los precios suele ser mayor, aunque en el mes, la subida ha sido generalizada en las 17 comunidades autónomas con una subida del 4,9% en valores interanuales. En La Rioja se disparó el precio al 12,3% en agosto y en Galicia y Castilla y León, al 6,8%. Euskadi, con un incremento del 0,7, tiene la menor subida en agosto en el segmento de los más antiguos.

"El mercado de usados, que crece muy por debajo de las matriculaciones de turismos nuevos, mantiene una moderación en los precios, en línea con el índice de precios al consumo (IPC). La irrupción de unidades más modernas procedentes del alquiler y de las ventas de kilómetro cero están moderando las subidas, frente a los modelos de mayor edad, que siguen creciendo a un mayor ritmo, un 4,9%, cuando el mercado en su conjunto lo hace al 2,7% interanual", ha señalado el presidente de Ancove, Eric Iglesias