El pregón del piloto Óscar Palacio da inicio oficial a las fiestas de San Roque 2025 en Tineo

OVIEDO, 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

El concejo de Tineo ya se prepara para vivir su fiesta más emblemática, San Roque 2025, declarada Fiesta de Interés Turístico Regional, que se celebrará oficialmente del 13 al 18 de agosto, aunque la programación arrancó el sábado 9.

El sábado 9 de agosto, Día de las Peñas, marcó el inicio de las fiestas con campeonatos de bolo celta y tiro, la Ruta de las Peñas amenizada por DJ ChamerA y la charanga Ceda el Paso, y una verbena nocturna en el campo de San Roque con las orquestas La Última Legión y Olympus, que dio paso a una fiesta con DJ hasta la madrugada.

La programación oficial comenzará este miércoles, 13 de agosto, con el pregón a cargo del campeón de Asturias de Rallye, Óscar Palacio, precedido por una verbena en la Plaza del Ayuntamiento. Durante el acto también se entregará el premio del Concurso de Carteles y se coronará a la Reina, el Rey y la Corte de Honor de San Roque 2025.

El jueves 14, primer día en el campo de San Roque, se celebrarán actuaciones musicales con DJ ChamerA y las orquestas Compostela y Tatoo. El viernes 15, Día del Bollo, incluirá competiciones deportivas, reparto gastronómico con opción sin gluten, actuación itinerante de la banda Triskel, y de DeLorean y Charlie Teibol sobre el escenario principal, además de zona infantil, juegos de peñas y verbena con las agrupaciones Finisterre y Banda de Ayer.

El sábado 16, Día Grande, la jornada arrancará con misa cantada y múltiples actividades tanto musicales como deportivas e infantiles. La tarde incluirá actuaciones de The Medleys Trio, Eleven y DJ ChamerA, además de la animación de la charanga Ceda el Paso. La noche estará marcada por la gran verbena con las orquestas Trébol y Principal, así como la tradicional rifa de la xata de San Roque y, posteriormente, una sesión de DJ en la carpa.

El domingo 17 será el Día del Niño, con una carrera ciclista infantil y actividades gratuitas en la pista de La Soledad. La programación se cerrará el lunes 18 con sesión vermú, gran desfile de carrozas, última verbena con el Dúo Héctor y Jose y el Grupo Beatriz, y fuegos artificiales, antes de las tradicionales sopas de ajo que pondrán el broche final a la fiesta.