La presidenta de FADE advierte que esta estructura de las cuentas "no puede persistir de modo indefinido"

OVIEDO 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Federación Asturiana de Empresarios, FADE, María Calvo, se ha referido este miércoles en la comisión de Hacienda al proyecto presupuestario para 2025 y ha manifestado que "estamos ante una estructura presupuestaria que no puede persistir de modo indefinido".

"Es necesario garantizar que cuando llegue la reducción de ingresos, que llegará, no nos quedemos sin margen alguno para la inversión. Ya se percibe, como allí donde han desaparecido los fondos MRR, ha caído automáticamente la inversión. No han transcurrido tres meses desde que firmamos la concertación social y algo tan explícito como el compromiso de tener una inversión mínima en la actualización de infraestructuras esenciales en carreteras, puertos, agua, transporte, se ha diluido. Ya no es que no aumenten en la cuantía prometida, es que han disminuido", ha explicado Calvo en su intervención.

En este sentido desde la patronal asturiana consideran fundamental adoptar con prudencia las decisiones de política presupuestaria. Así recuerdan que el de 2025 es también, una vez más, un presupuesto apoyado en ingresos fiscales y transferencias excepcionales.

Ha incidido Calvo en que que si bien los presupuestos crecen, las "causas esenciales del crecimiento están en el incremento de ingresos por recaudación" y en este sentido ha incidido en que "no es necesario decir que ni nuestras rentas ni nuestros contribuyentes crecen en la misma proporción".

Además ha destacado que "el importante crecimiento del gasto personal", que ha recordado crece un 6,1% este año y acumula casi un 20% desde 2022, 400 millones de euros.

Ha lamentado también Calvo la baja ejecución del presupuesto de este año y ha destacado que desde FADE consideran "esencial que se produzcan buenos niveles de ejecución para alcanzar los ambiciosos objetivos pactados en la concertación social".

"No dejaré de tener esperanzas en que los niveles de ejecución mejoren sustancialmente y nos permitan ejecutar mejor la inversión en el conjunto de Asturias, y considero que esto es un reto compartido en el que nos sentimos implicados, una oportunidad para contribuir a una mejora real de la actividad económica y el empleo", manifestó María Calvo.

EMPRESA FAMILIAR

Entre los comparecientes de este miércoles también estaba el presidente de la Asociación de Empresa Familiar Asturias (AEFAS), Iñigo Cabal Alonso que ha incidido en todo lo que tiene que ver con la fiscalidad, y ha indicado que el resto de comunidades autónomas aplican deducciones y bonificaciones que, en la práctica, suponen la desaparición del impuesto de Sucesiones Donaciones pero en Asturias "somos los últimos y pronto seremos los únicos". "Yo no me canso de repetirlo", ha dicho.

A juicio del presidente de AEFAS estos son además, unos presupuestos dopados por los fondos europeos que aún recibiremos, pero "no se está aprovechando para hacer una Administración más eficiente".

"A través de los procesos, la burocracia sigue lastrando la inversión y la creación de riqueza y de empleo", manifestó Iñigo Cabal.

PROPUESTAS DE LA FACC

La primera en intervenir en la comisión de Hacienda de este miércoles ha sido la Presidenta de la Federación Asturiana de Concejos, Cecilia Pérez, que ha puesto de manifiesto algunas de las principales propuestas aportadas por los ayuntamientos a las cuentas de 2025.

Así, Pérez ha indicado que la Federación Asturiana de Consejos agradece que se hayan considerado algunas de sus propuestas, aunque ha recordado que quedan pendientes cuestiones recurrentes, como la gestión directa de las zonas especiales de salud y las ayudas para la reclasificación de las policías locales y mejoras en las dotaciones de estos cuerpos.

Ha resaltado Pérez que una de las propuestas incorporadas es la relativa al impuesto que grava el depósito de vertederos. En concreto, solicita la FACC que la totalidad de los ingresos de procedencia municipal que se obtengan por esta vía reviertan directamente en los ayuntamientos a través de ayudas, subvenciones u otros mecanismos que permitan mejorar la eficiencia en la gestión de residuos en el ámbito local.

"Estas ayudas o subvenciones deben, además, ser complementarias, no sustitutivas, de las líneas ya existentes y no deben tener un carácter finalista más allá de que se destinen a la mejora de la gestión local de los residuos", ha dicho.