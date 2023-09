El presidente de la Junta aboga por llevar a cabo un "debate sosegado" sobre el tipo de Estado que queremos

OVIEDO, 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento asturiano ha celebrado este jueves el Pleno institucional con motivo del Día de Asturias que tiene lugar mañana viernes 8 de septiembre. En el mismo ha intervenido el presidente de la Junta General, Juan Cofiño, que en su discurso ha defendido un "debate sosegado" sobre el tipo de Estado que "tenemos o que queremos".

"No seré yo quien ponga en duda nuestro modelo de Estado. Ahora bien, después de 40 años se abren nuevas perspectivas de desarrollo y se generan nuevos debates sobre dicho modelo, un modelo relativamente abierto y con cierta indefinición en nuestra Constitución. Los fuertes nacionalismos existentes en determinados territorios es algo que no permite planteamientos simples ni soluciones radicales. Se necesita, es cierto, salir de la ambigüedad y aclarar suficientemente el tipo de Estado que tenemos o que queremos", ha dicho Cofiño.

Así, ha defendido que se necesita una "reflexión sosegada, donde la razón sustituya la emoción, dejando a un lado el discurso nacionalista, un discurso siempre excitado y de emociones hipostasiadas".

"Debemos ser conscientes que los debates identitarios no conducen a nada y dejan a la sociedad dividida y agotada. Yo no voy a negar, porque además está constitucionalmente admitido, el carácter heterogéneo y dispar del Estado autonómico, pero me niego a admitir que ese hecho diferencial se traduzca en privilegios", ha añadido.

El presidente del Parlamento ha aprovechado este pleno institucional por el Día de Asturias para reivindicar la institución de la Junta General, así como nuestra autonomía y la organización territorial del Estado que nos hemos dado a través de nuestra Constitución.

En esta ocasión el Pleno institucional se ha trasladado a la sala Constitución, un escenario "cargado de simbolismo", según apuntó Cofiño. Allí ha aprovechado para reclamar una vez más la modificación del sistema de financiación, algo fundamental para Asturias que necesita una financiación que tenga en cuenta conceptos como la uniprovincialidad, la dispersión geográfica por la edad de la población.

Así, ha recordado Cofiño que Asturias siempre apeló a la singularidad como argumento para profundizar en el autogobierno, nunca como una búsqueda de privilegios basados en supuestos derechos históricos.

"Si alguien me preguntara qué es ser asturiano, yo le diría que ser asturiano es todo aquello que echamos de menos cuando no estamos en Asturias. Nuestra tierra, nuestras costumbres, nuestros amigos, nuestra familia, lo que fuimos, lo que somos y lo que seremos. Ahora bien, ser asturiano, no lo olvidemos, es algo accidental, Asturias es lo eterno. Por eso Asturias está por encima de todos nosotros, pues al fin y al cabo nos da cobertura", ha manifestado.