El presidente de la parroquia rural de Cerredo asegura que no sabía que se extraía carbón de la mina

El presidente de la parroquia rural de Cerredo, José Luis Fernández Ramos. - JGPA

OVIEDO, 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la parroquia rural de Cerredo, José Luis Fernández Ramos, ha asegurado este miércoles que no sabía que se extraía carbón de manera irregular en la mina de Cerredo en la que fallecieron cinco mineros en marzo de 2025.

Fernández Ramos ha comparecido en la comisión de investigación sobre el accidente, en la que ha contestado a las diferentes preguntas de los diputados acerca de su conocimiento sobre la actividad en la mina. Ha asegurado que no sabía que se extraía carbón en la mina de Cerredo, ni antes del accidente mortal de 2022, ni antes del segundo, el del 31 de marzo de 2025.

Ha reconocido, por otra parte, un episodio de septiembre de 2022, cuando se obsequiaba con una tonelada de carbón procedente de Combayl al ganador de una rifa en el contexto de una feria ganadera en Degaña.

Por otra parte, ha afirmado que a inicios del año 2022 se apreciaba movimiento de camiones en el monte de la mina, señalando que la empresa Combayl tuvo que pagar una tasa por la ocupación de la zona de las naves de cielo abierto del monte 144. La empresa no pagaba ninguna tasa por la ocupación del resto del monte al ser la mina de su propiedad, según consta en la escritura pública.

Ante las preguntas sobre sus reuniones con los directivos de Combayl y Blue Solving, Fernández Ramos ha señalado que "siempre" fueron para intentar que los empresarios contrataran a "gentel del pueblo" para la empresa, sin que el presidente de la parroquia rural supiese en qué puesto de trabajo los iban a poner.

"VALGO MÁS POR LO QUE CALLO"

En el transcurso de la comisión ha salido a la luz un enfrentamiento verbal que Fernández Ramos tuvo con el alcalde de Degaña, Óscar Ancares, el pasado 16 de enero, a raíz de una comida en un asador de Villablino en la que estaban Ancares, Chus Mirantes --propietario de la mina--, y el director facultativo, José Antonio Fernandez Casillas.

Aquel día, según ha indicado la presidenta de la comisión y diputada del Grupo Mixto, Covadonga Tomé, Fernández Ramos le escribió un mensaje en una red social al alcalde de Degaña a raíz de un texto que el regidor había publicado tras su comparecencia en la comisión ese mismo día. "No toques los cojones, porque valgo más por lo que callo que por lo que puedo hablar", le escribió en un mensaje que posteriormente borró.

Sin embargo, ante la pregunta de Tomé, que previamente había sido formulada sin la literalidad del mensaje por Adrián Pumares (Foro), el presidente de la parroquia rural ha preferido no contestar. "Lo siento mucho, pero paso palabra", afirmó.