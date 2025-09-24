El presidente del Principado anuncia nuevas medidas en Sanidad, Educación y atención a menores

OVIEDO, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, ha anunciado este miércoles durante el Pleno de Orientación Política nuevas medidas centradas en los ámbitos de la sanidad, la educación y la atención a menores, en el marco de su intervención en el Debate de Orientación Política en la Junta General.

En concreto, ha hecho referencia a la renovación tecnológica del sistema sanitario que incluirá la adquisición de 28 nuevos ecógrafos, 4 nuevas salas de rayos X, 3 equipos portátiles y un nuevo TAC para el Hospital del Valle del Nalón; la implantación de unidades de ictus en todas las áreas sanitarias, incluyendo la incorporación del Hospital San Agustín a este plan; la puesta en marcha de un centro de salud mental en Ciaño (Langreo) y el desarrollo de la estrategia de adicciones del Principado de Asturias.

En materia educativa, Barbón ha anunciado que a partir del curso 2026-2027 se implantará la jornada de 23 horas semanales para el Cuerpo de Maestros, cumpliendo con un compromiso adquirido con el colectivo docente. Esta medida, ha recalcado, está sujeta a la aprobación de los presupuestos autonómicos.

Otro de los anuncios hechos por el presidente autonómico iene que ver con el Centro de Menores de Sograndio, para el que anunciado el desarrollo de un plan de mejora integral con mejoras y reformas en las instalaciones y que va a conllevar también la contratación de más personal.

Barbón ha recordado que con estos nuevos compromisos eleva a 14 los anuncios realizados este miércoles y que se suman a los 52 que expuso durante la jornada anterior.