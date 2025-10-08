El presidente del Principado niega la existencia formal de la comisión bilateral con el Estado anunciada en 2022

OVIEDO, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Principado, Adrián Barbón, ha asegurado este miécoles en el Pleno de la Junta General que la comisión bilateral anunciada en 2022 y que se encargaría del seguimiento y evaluación de las inversiones y proyectos que el Estado ejecuta en Asturias nunca se llegó a formalizar. Lo ha hecho al ser preguntado por el diputado del Grupo Mixto y portavoz de Foro en la Junta General, Adrián Pumares, sobre esta cuestión.

Pumares ha reprochado al jefe del Ejecutivo autonómico que la Comisión Bilateral de Cooperación entre la Administración General del Estado y el Principado fuese anunciada como un "hito histórico" por el propio Barbón en 2022 tras una ronda de reuniones ministeriales en Madrid. Aquella "gira pop" del presidente, ha apuntado, se saldó con fotos y vídeos en redes sociales, pero sin resultados concretos. "Ni se reunió aquella comisión, ni se han utilizado los mecanismos institucionales para defender los intereses de Asturias", ha lamentado.

Barbón ha replicado que existe una confusión entre esa comisión y las reuniones bilaterales con los ministerios, que, según ha asegurado, "se vienen manteniendo durante toda la legislatura", la última la pasada semana entre el consejero y el secretario de Estado. Ha aclarado además que la comisión a la que se refiere Pumares no se llegó a crear formalmente, dado que "nunca se aprobó el decreto", por lo que "no existe".

Pumares ha insistido en que la comisión bilateral a la que aludía existe desde 1993, y ha acusado al Ejecutivo autonómico de ser incapaz de activarla ni siquiera en momentos de tensión competencial o presupuestaria. "Nos prometieron una comisión que ya existía, igual que nos prometió la creación de una red de museos etnográficos que lleva en funcionamiento desde 2001", ha ironizado Pumares. A su juicio, "lo que falta no son mecanismos, lo que falta es liderazgo y valentía para defender a Asturias".

Barbón ha acusado al diputado del Grupo Mixto de recurrir al "tremendismo" y a una política "de extrema unción" para describir la situación de Asturias. "No utilizo el descontento, lidero la defensa de los intereses de Asturias con legitimidad", ha defendido el presidente, que ha reivindicado actuaciones del Gobierno central en la comunidad, como el refuerzo de la industria de defensa, la llegada del AVE o el aumento de la inversión en vivienda y en industria electrointensiva.

"Discrepo y actúo cuando no estamos de acuerdo, como con el peaje del Huerna, el lobo o el vial de Jove", ha recalcado Barbón, quien ha añadido además que próximamente se reabrirá la Oficina Económica del Principado en Madrid, acusando a Foro Asturias de su cierre.