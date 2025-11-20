El presidente del Real Oviedo, Martín Peláez, recibirá el día 27 el Premio Paul Harris Fellow 2025 del Rotary Club

OVIEDO 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Rotary Club de Oviedo ha concedido al presidente del Real Oviedo, Martín Peláez, el Premio Paul Harris Fellow 2025 por compartir con la entidad los valores de la deportividad, "orgullo, valor y garra" y, sobre todo por "su compañerismo, fuerza, y solidaridad como camino que siempre guía a alcanzar el éxito, en el marco de una cena institucional que reunirá a socios, simpatizantes, autoridades y representantes del tejido social, cultural y profesional asturiano". Recogerá el premio durante una cena de gala el 27 de noviembre en el Hotel Eurostars de La Reconquista de Oviedo.

Martín Peláez, accedió a la presidencia del Real Oviedo en agosto de 2022 y cuenta con una trayectoria profesional, con cargos como Director General del Salón de la Fama del Fútbol Nacional e Internacional, Centro Interactivo Mundo Fútbol, Grupo Bife y Publimedios electrónicos.

El Rotary Club valora "su visión de negocio, valores humanos que lo definen y estrategia para llevar al Real Oviedo a un nuevo nivel ha hecho que la cuidad se vuelque de lleno con los valores de la deportividad, respeto, compromiso y perseverancia y que sea merecedor de este premio. Un año más, el club reafirma su voluntad de construir, desde el liderazgo compartido, una sociedad más justa, solidaria y cohesionada".

El Premio Paul Harris es un reconocimiento que el Rotary Club de Oviedo otorga a personas que destacan por su labor y compromiso con la mejora de la sociedad.