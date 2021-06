El presidente sostiene ante Foro que Asturias destinará más recursos propios para el próximo curso escolar

OVIEDO, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, ha señalado este miércoles que su Gobierno destinará más recursos propios para afrontar el próximo curso escolar.

Así lo ha dicho en respuesta al portavoz de Foro, Adrián Pumares, que quería saber si el jefe del Ejecutivo autonómico tiene previsto "hacer frente a los grandes retos a los que se enfrenta la educación asturiana antes de que finalice la legislatura, o va a seguir ignorando a docentes, familias y alumnado, y multiplicando sus problemas".

En concreto, Barbón ha argumentado que Asturias va a "cumplir" con los acuerdos alcanzados en la conferencia sectorial entre los ministerios de Educación y Sanidad con las comunidades para "destinar más recursos" al próximo curso, entendiendo que todavía no será "un curso normal".

Igualmente ha remarcado que el Principado asumirá ese incremento de recursos con los presupuestos autonómicos, ya que no está previsto que desde el Ministerio se haga ninguna aportación para afrontar esos gastos extra, como sí ocurrió para el presente curso.

"Qué más quisiera que bajar ratios e incrementar profesores", ha dicho Barbón, incidiendo en el esfuerzo "considerable" que volverá a hacer el Gobierno asturiano par el próximo curso. No obstante, advirtió de que esa mejora "no sería sostenible" de forma constante con los recursos actuales. "Si nos llega más dinero para invertir en educación, encantados", añadió, instando también a Foro a pedir más recursos al Gobierno central.

Por su parte, Adrián Pumares criticó que la gestión educativa no haya mejorado en el último año, llegando a calificar de "noticia positiva" el posible cambio de titular en la Consejería de Educación, después de que Foro haya solicitado en varias ocasiones el cese de la consejera Carmen Suárez.

No obstante, Pumares insiste en que los problemas de la educación asturiana no se solucionan solo con un cambio de nombres y cree que la pandemia "no sirve de excusa para todo". Por ello, ha instado al Principado a atender las indicaciones de la ministra Isabel Celaá de "mantener esfuerzos" para reforzar profesorado y ratios.

Igualmente, el portavoz de Foro pide concretar compromisos sobre la digitalización; la excelencia educativa; la atención a las necesidades educativas especiales y corregir los déficit generados por el modelo de semipresencialidad.

Con todo, Barbón ha reiterado que Asturias es de las pocas comunidades que cumplen los acuerdos de las conferencias sectoriales y los consejos interterritoriales, al tiempo que insistió en los compromisos del Ejecutivo con la educación a través de los presupuestos autonómicos tanto en inversiones para equipamientos como en oferta pública de empleo, estabilidad del personal y calidad del sistema.