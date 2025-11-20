'Préstame tus ojos', de Natalia Grande, Premio Semilleru Lab del FICX

GIJÓN, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La película 'Préstame tus ojos', de la cineasta Natalia Grande y la productora Andrea Mateu, ha resultado ganadora del Premio Semilleru Lab, en el marco del Festival Internacional de Cine de Gijón (FICX).

El galardón consiste en un importe bruto de 2.000 euros para el desarrollo del proyecto seleccionado. Este premio se otorga a un proyecto que abre la oportunidad de explorar miradas diversas, no solo íntimas y personales, sino también colectivas y políticas, según una nota de prensa del FICX.

También se ha concedido el Premio Impulso ECAM al proyecto '/fame/', dirigido por Rodrigo Agüeria. A través de este galardón, se ofrece un asesoramiento personalizado al proyecto ganador con función a sus necesidades específicas de manos de un profesional del sector vinculado a la Escuela de Cinematografía y del Audiovisual de la Comunidad de Madrid (ECAM).

A este respecto, se ha querido premiar un proyecto "con una temática con apariencia superficial, que en realidad revela la necesidad profunda del individuo de ser reconocido dentro de la sociedad".

En el caso del Premio Incoproduction, consistente en una Suscripción Pro a la plataforma de matchmaking audiovisual Incoproduction durante un año, el galardón ha recaído en 'A tu manera', dirigido por Paula Costa y producido por Aquí y Allí Films. Se otorga a un proyecto "que aprovecha los códigos del cine de género para alimentar una metáfora sobre el duelo y la pérdida de la memoria".

Por su parte, 'Chapuzón', de Juan Pedro Somodi, con producción de Juan Pedro Somodi, Chacha Huang, Paola Álvarez, Manuel Escorihuela, ha obtenido el Premio Semilleru Lab post-producción, dotado con 2.000 euros.

Se ha valorado que se es un proyecto que "refleja el mundo cosmopolita y multicultural en el que vivimos, y la búsqueda de las coordenadas y las raíces que nos identifican".

En cuanto al Premio Subtitulam, consistente en la traducción (al inglés o francés o italiano, siempre partiendo de un original o traducción en español) + subtitulado y creación de un DCP con esos subtítulos, se ha otorgado a 'Lecho de Pasto', de Carmela Román, producido por Rami García y con montaje de Luis Soto Muñoz.

Se ha valorado que se trata de un proyecto "ambicioso, con potencial internacional, que desafía al espectador confiando en códigos lejanos". 'Lecho de Pasto', asimismo, ha obtenido el Premio Welaw, consistente en diez horas de asesoramiento legal.

El jurado de estos premios ha estado conformado por: Lei González, coordinadora Muestra Karibe; Beatrice Fiorentino (directora artística Settimana Internazionale della Critica de Venecia; y Jana Wolff, directora de marketing y publicidad European Film Market de Berlinale.