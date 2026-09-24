Presupuesto récord en Siero para 2027: 72,7 millones con congelación de impuestos y 17 millones para inversiones

Pleno del Ayuntamiento de Siero. - AYUNTAMIENTO DE SIERO

OVIEDO 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Ayuntamiento de Siero ha aprobado este jueves un presupuesto de 72,7 millones de euros para 2027, la cifra más alta de la historia del concejo, con una partida para inversiones de 17 millones de euros.

Según ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa, en 2027 los impuestos, tasas y precios públicos municipales permanecerán congelados y entre las principales áreas de gasto previstas para el próximo ejercicio, destaca Deportes, con 5.668.960 euros, cifra que incluye los ingresos del Patronato Deportivo Municipal y la aportación del Ayuntamiento.

Le siguen el gasto social, con 5.177.325,67 euros; la anualidad correspondiente al parque de La Reconquista de Pola de Siero, con 4.334.072 euros; los saneamientos, con 3.525.920 euros; Educación, con 3.039.099,25 euros; y Cultura, con 3.002.139,87 euros.

Durante su intervención, el alcalde de Siero, Ángel García, ha destacado la evolución del presupuesto municipal desde 2015. "Cuando llegamos al Gobierno el presupuesto era de 36,2 millones. Este año estamos en 72,7 millones, un crecimiento del 101%, más del doble", ha valorado.

García ha subrayado que este incremento se ha producido sin aumentar los tipos impositivos y vinculó el crecimiento de los ingresos a una mayor actividad. "Si ingresamos más por vehículos es porque hay más vehículos; si ingresamos más por IBI es porque se está construyendo más; y si aumenta el impuesto de construcciones es porque hay más licencias, no porque hayamos subido los tipos", ha explicado.

El alcalde puso también el foco en la evolución de las inversiones, que en 2015 ascendían a 3.613.771 euros, mientras que para 2027 alcanzan los 17.012.215 euros.

García destacó que buena parte de las partidas de mayor cuantía corresponden a anualidades de actuaciones plurianuales que ya están en marcha y aseguró que "la ejecución presupuestaria en 2027 va a ser de las más altas de nuestra historia porque hay una gran cantidad de obras que ya están en ejecución".

Finalmente, el primer edil destacó que el Ayuntamiento mantiene actualmente deuda cero, frente a los 10.055.534,59 euros de 2015. García señaló que estos datos "reflejan la salud financiera, la gestión económica y el día a día del Ayuntamiento" y defendió que la evolución presupuestaria responde también al aumento de la actividad en el concejo.