Previsión meteorológica de Asturias para hoy, domingo, día 23 de noviembre de 2025

OVIEDO 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para hoy, domingo, día 23 de noviembre de 2025 en Asturias cielo nuboso o cubierto. Brumas y nieblas localmente en la Cordillera. Lluvias débiles en el suroeste que al final del día se intensifican extendiéndose a toda la mitad occidental. Temperaturas en ascenso, que será entre notable y extraordinario en el caso de las mínimas. En el litoral, viento moderado de suroeste y oeste con intervalos fuertes. En el interior, viento flojo a moderado, de suroeste y sur.

En cuanto a las temperaturas en las principales ciudades de la región, Oviedo registrará una mínima de 1 grados y una máxima de 12; en Gijón se oscilará entre la mínima de 5 y la máxima de 15, y Avilés entre una mínima de 4 y una máxima de 15.

En el mar, viento oeste o suroeste 3 o 4, localmente 5 en el extremo oeste, arreciando pronto a oeste o suroeste 4 o 5, y a 5 o 6 a partir de la noche, ocasionalmente 7 mar dentro al final. Marejadilla, aumentando a marejada o fuerte marejada, localmente gruesa mar adentro al final. Mar de fondo del noroeste de 1 a 2 metros. Aguaceros ocasionales hasta la madrugada. Temporalmente regular o mala.