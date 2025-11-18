Previsión meteorológica de Asturias para hoy, martes, día 18 de noviembre de 2025

OVIEDO 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para hoy, martes, día 18 de noviembre de 2025 en Asturias cielo nuboso o cubierto con grandes claros en el interior central y tendiendo por la tarde a intervalos nubosos en todo el territorio. Brumas y nieblas matinales y nocturnas en la Cordillera, sobre todo en cumbres.

No se descartan, de madrugada, precipitaciones débiles en el extremo oriental que serán de nieve a unos 1.500 metros. Temperaturas en descenso, con mínimas al final del día. Heladas débiles dispersas en cumbres. Viento flojo variable.

En cuanto a las temperaturas en las principales ciudades de la región, Oviedo registrará una mínima de 9 grados y una máxima de 14; en Gijón se oscilará entre la mínima de 9 y la máxima de 16, y Avilés entre una mínima de 9 y una máxima de 15.

En el mar, viento variable 2 a 4, principalmente oeste de madrugada, tendiendo a noreste 3 o 4 a mediodía, y arreciando a noreste 4 o 5 por la tarde. Marejadilla, aumentando a marejada por la tarde. Mar de fondo del norte o noroeste de 1 a 2 metros. a partir de mediodía. Aguaceros, tormentas ocasionales al principio.