Previsión meteorológica de Asturias para hoy, viernes, día 26 de diciembre de 2025

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para hoy, viernes, día 26 de diciembre de 2025 en Asturias cielo poco nuboso o despejado, aumentando a nuboso en el litoral oriental al final del día. No se descarta alguna bruma matinal en zonas altas de la Cordillera. Temperaturas mínimas con pocos cambios o en ligero descenso, y máximas en ligero ascenso generalizado. Heladas débiles y moderadas generalizadas, salvo en el litoral, y que pueden ser localmente fuertes en la Cordillera. En algunos puntos se alcanzarán las mínimas al final del día y podrán superar el umbral de aviso. Viento flojo, variable en el interior y de componente este en el litoral.

En cuanto a las temperaturas en las principales ciudades de la región, Oviedo registrará una mínima de -2 grados y una máxima de 9; en Gijón se oscilará entre la mínima de 1 y la máxima de 11, y Avilés entre una mínima de 0 y una máxima de 11.

En el mar, viento variable 1 a 3 arreciando temporalmente a sureste 3 o 4 al avanzar la noche y durante la madrugada. Rizada o marejadilla aumentando localmente a marejada mar adentro a partir de la madrugada. Mar de fondo del norte de 2 a 3 metros disminuyendo a 1 a 2 metros de este a oeste al avanzar la tarde. Localmente regular o mala por bruma o niebla a partir de la madrugada.