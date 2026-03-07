Previsión meteorológica de Asturias para mañana, domingo, día 8 de marzo de 2026

OVIEDO 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para mañana, domingo, día 8 de marzo de 2026 en Asturias cielo nuboso o cubierto, abriéndose claros por la tarde en la mitad oriental, con nieblas frecuentes en la mitad sur. Lluvias y chubascos frecuentes hasta mediodía, tendiendo a desaparecer por la tarde en la mitad oriental. Cota de nieve en torno a 1000 metros, subiendo por la tarde a 1400 metros.

Temperaturas mínimas sin cambios; máximas en ascenso ligero en la Cordillera, sin cambios en el resto. Viento moderado de componente norte, amainando a flojo y tendiendo a quedar variable al final.

En cuanto a las temperaturas en las principales ciudades de la región, Oviedo registrará una mínima de 7 grados y una máxima de 10; en Gijón se oscilará entre la mínima de 8 y la máxima de 12, y Avilés entre una mínima de 8 y una máxima de 13.

En el mar, viento norte 4 al oeste de Peñas y oeste 4 a 6 al este, amainando todo a oeste 2 a 4 desde la noche. Marejada disminuyendo a marejadilla o rizada. Mar de fondo del noroeste de 2 a 3 metros. Aguaceros de este a oeste. Localmente regular o mala